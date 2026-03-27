Giá vàng trong nước lại giảm sâu

  • Thứ sáu, 27/3/2026 10:04 (GMT+7)
Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước cùng giảm gần 1 triệu trong phiên giao dịch sáng 27/3.

Trong phiên giao dịch sáng nay (27/3), giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 167,6 - 170,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 900.000 đồng so với cuối phiên liền trước.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng neo giá giao dịch mặt hàng này ở mức tương đương SJC, trên vùng 170 triệu/lượng.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng đã ghi nhận diễn biến kém tích cực suốt tuần qua. Hồi giữa tuần, giá vàng miếng từng lùi sâu về vùng 162 triệu/lượng trong phiên 23/3, thấp nhất trong vòng 2 tháng qua. Sau đó, vàng mặt hàng này hồi phục gần 10 triệu đồng trong các phiên tiếp theo, trước khi suy yếu vào sáng nay.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC THỜI GIAN GẦN ĐÂY
Nguồn: SJC.
Diễn biến giảm tương tự cũng xảy ra đối với vàng nhẫn. Công ty SJC hiện niêm yết giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ ở mức 167,4 triệu/lượng (mua) và 170,4 triệu đồng/lượng (bán).

Giá vàng nhẫn tại một loạt doanh nghiệp lớn cũng lùi sâu sáng nay, trong đó, Tập đoàn Phú Quý, DOJI, PNJ neo giá vàng nhẫn ở quanh vùng 167 triệu đồng/lượng (mua) và trên dưới 170 triệu đồng/lượng (bán).

Hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giữ giá vàng nhẫn ở mức 167,6 - 170,6 triệu đồng/lượng.

Tại TP.HCM, chuỗi vàng Mi Hồng cũng niêm yết giá bán vàng nhẫn tròn 999 tương tự ở mức 170,6 triệu đồng, nhưng giá mua vào được niêm yết cao hơn 1 triệu đồng, hiện ở mức 168,6 triệu/lượng.

Trong tuần này, giá vàng nhẫn cũng biến động giảm mạnh tương tự vàng miếng, khi có thời điểm rớt một mạch xuống đáy tuần ở 165 triệu/lượng vào ngày 23/3.

Giá vàng trong nước suy yếu diễn biến cùng chiều với giá vàng quốc tế. Trong phiên giao dịch ngày 26/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay đã giảm 126,8 USD xuống còn 4.377,2 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ chốt phiên cũng giảm 3,9% xuống 4.376,3 USD/ounce.

Còn trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới đã phục hồi gần 60 USD (+1,3%), hiện dao động quanh vùng 4.432 USD/ounce. Tại mức giá này, giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) vào khoảng 142 triệu/lượng, tức thấp hơn 29 triệu đồng/lượng so với giá trong nước.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Hồng Nhung

giá vàng PNJ vàng miếng vàng nhẫn giá vàng trong nước giá vàng thế giới

