Giá vàng thế giới 'chật vật'

Giá vàng thế giới phục hồi nhẹ trong bối cảnh nhà đầu tư đang chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, đồng thời tình hình chiến sự tại Trung Đông vẫn tiếp tục leo thang.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra ngày 29/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới lao dốc xuống 4.426 USD/ounce nhưng sau đó phục hồi nhẹ trở lại.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra ngày 29/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay một lần nữa quay đầu giảm 43,5 USD xuống 4.449 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ cũng giảm 66,8 USD xuống 4.461 USD /ounce.

Trước đó, trong phiên, giá vàng từng leo lên mốc 4.506 USD /ounce, tuy nhiên giá kim loại quý đã tụt dốc xuống vùng 4.426 USD , tức mất hơn 80 USD chỉ sau vài giờ. Dù vậy, đà phục hồi diễn ra ngay sau đó đã giúp vàng có thời điểm bật lên trên 4.450 USD /ounce.

Về tình hình địa chính trị, mới đây, Tư lệnh Hải quân Iran tuyên bố nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã lọt vào tầm ngắm và Tehran sẵn sàng khai hỏa để buộc hạm đội Mỹ phải rút xa khỏi biên giới, theo Reuters.

"Ngay khi nhóm tác chiến tàu sân bay này lọt vào tầm bắn, chúng tôi sẽ phóng loạt tên lửa đa loại để trả thù cho các binh sĩ trên tàu khu trục Dena", ông Irani khẳng định trên đài truyền hình quốc gia, đồng thời nhắc lại sự cố tàu Dena bị phía Mỹ đánh chìm vào đầu tháng 3.

Trong tuần này, giá vàng dự kiến rút ngắn thời gian giao dịch do kỳ nghỉ Good Friday, dù vậy các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ vẫn được công bố theo lịch trình. Đáng chú ý nhất là báo cáo việc làm tháng 3, yếu tố được xem là có ảnh hưởng lớn tới kỳ vọng chính sách tiền tệ và xu hướng của thị trường vàng.

Ngoài ra, thị trường cũng sẽ theo dõi loạt dữ liệu và phát biểu quan trọng, bao gồm bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại Harvard vào đầu tuần, báo cáo việc làm JOLTS và chỉ số niềm tin người tiêu dùng công bố các ngày sau đó.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 1,32% xuống 68,71 USD /ounce, trong khi giá bạch kim tăng nhẹ 0,32% lên 1.869 USD /ounce còn palladium tăng 0,66% lên 1.372 USD /ounce.