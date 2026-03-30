Giá vàng lấy lại niềm tin nhà đầu tư

Khảo sát mới nhất cho thấy cả các chuyên gia lẫn nhà đầu tư đều kỳ vọng giá vàng tích cực hơn vào tuần này, dù triển vọng ngắn hạn vẫn chịu tác động từ yếu tố kinh tế và địa chính trị.

Thị trường đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực đối với vàng trong tuần này. Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới đã phục hồi sau cú giảm mạnh đầu tuần, dần củng cố các vùng hỗ trợ quan trọng trong những phiên cuối tuần qua. Khi kim loại quý một lần nữa dao động quanh ngưỡng 4.500 USD /ounce vào cuối tuần, tâm lý thị trường cũng trở nên lạc quan hơn, với kỳ vọng rằng giai đoạn biến động tiêu cực đã đi qua.

Giá vàng bật tăng mạnh từ đáy

Tuần trước, giá vàng thế giới giao ngay khởi đầu ở mức 4.507 USD /ounce nhưng nhanh chóng lao dốc về vùng thấp nhất tuần ở gần 4.130 USD /ounce. Dù vậy, đà phục hồi diễn ra ngay sau đó đã giúp vàng bật lên 4.487 USD /ounce. Giá vàng sau đó dần ổn định trong biên độ hẹp 4.350- 4.440 USD /ounce.

Diễn biến đi ngang này duy trì đến giữa tuần, khi đó giá vàng đã ghi nhận nhịp tăng mạnh nhất tuần, tăng từ 4.400 USD lên trên 4.600 USD /ounce. Đà tăng này thiết lập mặt bằng giá cao hơn trong ngắn hạn, giúp kim loại quý duy trì trên ngưỡng 4.500 USD /ounce trong một khoảng thời gian trước khi chịu áp lực điều chỉnh một lần nữa.

Giá vàng sau đó liên tục bị bán mạnh, đánh mất các mốc hỗ trợ quan trọng và lùi về đáy 4.360 USD /ounce vào phiên thứ Năm. Tuy nhiên, lực cầu nhanh chóng quay trở lại, đẩy giá vàng dao động quanh vùng 4.400- 4.500 USD /ounce. Giá vàng sau đó liên tục trồi sụt quanh mốc 4.500 USD /ounce, trước khi đóng cửa tuần cũng ở vùng giá này.

Trước diễn biến kể trên, cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý thị trường đã cải thiện đáng kể. Trong số 16 nhà phân tích tham gia khảo sát, có 8 người (chiếm 50%) dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần này. Ngược lại, 3 chuyên gia (chiếm 19%) cho rằng giá có thể giảm, trong khi 5 người còn lại (chiếm 31%) nhận định thị trường sẽ duy trì trạng thái cân bằng trong ngắn hạn.

Với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, kết quả khảo sát trực tuyến với 263 người tham gia cũng phản ánh xu hướng tương tự. Có 139 nhà đầu tư cá nhân (chiếm 53%) kỳ vọng giá vàng đi lên trong tuần này, trong khi 60 người (chiếm 23%) dự báo giá giảm. Số còn lại, 64 người (chiếm 24%), cho rằng giá sẽ đi ngang.

DỰ BÁO TRIỂN VỌNG GIÁ VÀNG TRONG TUẦN NÀY Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 50 31 19 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

Tuần giao dịch này dự kiến rút ngắn do kỳ nghỉ Good Friday, song các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ vẫn được công bố theo lịch trình. Đáng chú ý nhất là báo cáo việc làm tháng 3 - yếu tố được xem là có ảnh hưởng lớn tới kỳ vọng chính sách tiền tệ và xu hướng của thị trường vàng.

Bên cạnh đó, thị trường cũng sẽ theo dõi loạt dữ liệu và phát biểu quan trọng, bao gồm bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại Harvard vào đầu tuần, báo cáo việc làm JOLTS và chỉ số niềm tin người tiêu dùng công bố các ngày sau đó.

Tương tự, loạt số liệu đáng chú ý gồm báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP, doanh số bán lẻ và chỉ số PMI sản xuất ISM cũng sẽ được công bố, trước khi dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần được phát hành.

Vàng đối mặt nhiều vấn đề

Các chuyên gia quốc tế đưa ra góc nhìn khá phân hóa về triển vọng giá vàng tuần này, khi yếu tố kỹ thuật, chính sách tiền tệ và rủi ro địa chính trị tiếp tục đan xen.

Ông John Weyer từ Walsh Trading nhận định xung đột liên quan đến Iran đang khiến thị trường kim loại trở nên khó dự đoán hơn. Theo ông, dù các yếu tố kỹ thuật vẫn đóng vai trò quan trọng, nhưng diễn biến thực tế cho thấy giá vàng chưa thể duy trì trên các mốc cao như kỳ vọng, thậm chí thường xuất hiện các nhịp điều chỉnh sau tăng.

Ông cũng cho rằng nhà đầu tư đang có xu hướng phòng thủ hơn trước các rủi ro bất ngờ vào cuối tuần, thời điểm các thông tin địa chính trị có thể làm thay đổi nhanh chóng cục diện thị trường.

Dù vậy, ông Weyer vẫn giữ quan điểm dài hạn tích cực, cho rằng dòng tiền lớn đang quay trở lại thị trường vàng, trong khi mục tiêu 5.000 USD /ounce vẫn là kỳ vọng được nhiều nhà đầu tư hướng tới. Tuy nhiên, ông cảnh báo thanh khoản thấp trong tuần giao dịch rút ngắn do kỳ nghỉ lễ có thể khiến biến động giá trở nên khó lường hơn.

Trái ngược với quan điểm lạc quan, ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng có thể quay đầu giảm tuần này. Theo ông, sự kết hợp giữa đồng USD mạnh lên và thị trường chứng khoán suy yếu đang tạo môi trường bất lợi cho kim loại quý. Trong bối cảnh đó, các nhịp tăng của vàng chủ yếu mang tính ngắn hạn, gắn với vai trò tài sản trú ẩn.

Ông cũng cảnh báo rủi ro bán tháo do các lệnh gọi ký quỹ xấu đi, tương tự diễn biến từng xảy ra giai đoạn đầu đại dịch Covid-19. Quan điểm của ông chỉ chuyển sang tích cực nếu các ngân hàng trung ương lớn phát tín hiệu rõ ràng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trong khi đó, ông Jim Wyckoff từ Kitco News nhận định thị trường đang dần ổn định sau tuần biến động mạnh, khi lực mua và bán giằng co giữa nhu cầu trú ẩn an toàn và tác động tiêu cực từ lạm phát cao.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng tiếp theo của vàng là chinh phục vùng kháng cự mạnh 4.750 USD /ounce, trong khi kịch bản tiêu cực sẽ được kích hoạt nếu giá xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ 4.100 USD /ounce. Các mốc đáng chú ý trong ngắn hạn gồm kháng cự tại 4.469- 4.500 USD và hỗ trợ tại 4.369- 4.300 USD /ounce.