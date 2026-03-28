Giá vàng lên sát 173 triệu đồng/lượng

  • Thứ bảy, 28/3/2026 10:07 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Trong phiên giao dịch cuối tuần, vàng miếng và vàng nhẫn tăng hơn 1 triệu đồng ở cả hai chiều, tiệm cận giá bán 173 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước bật tăng cả triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng 28/3. Ảnh: Việt Linh.

Sáng nay (28/3), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước (27/3). Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch vẫn được doanh nghiệp giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng đồng loạt nâng giá mua - bán vàng miếng lên ngang bằng với SJC.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, phiên giao dịch sáng 28/3 đã là phiên thứ ba liên tiếp giá vàng miếng trong nước hồi phục. Biên độ tăng trong ba phiên liền nhau là gần 3 triệu đồng/lượng.

Trước đó, giá vàng miếng từng rớt xuống vùng đáy của tuần ở mức 162 triệu đồng/lượng vào ngày 23/3. Như vậy chỉ trong 5 phiên giao dịch, vàng miếng đã hồi phục tới gần 13 triệu đồng/lượng, tương ứng mức tăng ròng tới gần 7%.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC THỜI GIAN GẦN ĐÂY
Nguồn: SJC.
Diễn biến tăng cũng được các doanh nghiệp áp dụng đối với sản phẩm vàng nhẫn vào sáng nay. SJC tăng giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ lên mức 169,6 - 172,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Phú Quý hiện giao dịch vàng nhẫn tròn trơn quanh mức 169,6 - 172,6 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng. Các doanh nghiệp khác như PNJ, DOJI cũng giao dịch quanh vùng giá này. Mi Hồng giao dịch quanh 170,8 - 172,8 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng ở chiều mua và 1,2 triệu đồng ở chiều bán.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng giá vàng nhẫn thêm 1,2 triệu đồng vào sáng nay, giao dịch ở vùng giá 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay đang bật tăng mạnh hơn 110 USD (+2,65%) để giao dịch quanh vùng 4.493 USD/ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế phí) giá vàng thế giới vào khoảng 143 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 30 triệu đồng/lượng.

Hồng Nhung

giá vàng PNJ vàng miếng vàng nhẫn giá vàng trong nước giá vàng thế giới

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

