Lỗ nặng vì vàng

Giá vàng trong nước tuần này biến động mạnh khi lao dốc đầu tuần và phục hồi nhanh sau đó nhưng không giữ được đà tăng. Mặt bằng giá hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh trước đó.

Giá vàng trong nước biến động liên tục trong tuần qua. Ảnh: Khương Nguyễn.

Thị trường vàng trong nước tuần qua này ghi nhận biến động mạnh khi ngay trong phiên đầu tuần ngày 23/3, giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc mạnh.

Mất hơn 20 triệu/lượng từ đỉnh

Với vàng miếng SJC, từ vùng giá cuối tuần trước khoảng 168 - 171 triệu đồng/lượng (mua - bán), thị trường bước vào nhịp giảm sâu đầu tuần này. Trong phiên 23/3, cứ khoảng 2 giờ, giá lại giảm thêm 2 triệu đồng/lượng. Đến đầu giờ chiều, giá vàng miếng có thời điểm lùi về 159 - 162 triệu/lượng, thấp nhất gần 3 tháng.

Chỉ trong 1 phiên đầu tuần, giá vàng miếng SJC đã giảm 9 triệu đồng. Sau cú rơi mạnh, đà phục hồi của giá vàng thế giới đã giúp giá trong nước phục hồi lên khoảng 163 - 166 triệu/lượng vào cuối ngày 23/3. Đà hồi phục tiếp tục được đẩy mạnh trong phiên 25/3, khi giá bật tăng lên sát 172 - 175 triệu/lượng. So với đáy đầu tuần, giá vàng miếng đã phục hồi khoảng 13 triệu/lượng.

Dù vậy, xu hướng tăng không duy trì lâu. Trong hai phiên 26-27/3, thị trường quay đầu giảm trở lại. Đến ngày 28/3, giá phục hồi nhẹ lên khoảng 169,8 - 172,8 triệu/lượng.

Tính chung cả tuần, giá vàng miếng tăng nhẹ gần 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán. Dù vậy, mức tăng này vẫn không đủ bù đắp chênh lệch giá mua bán các doanh nghiệp đưa ra, hiện phổ biến trong khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Thậm chí, nếu so với vùng đỉnh vàng miếng thiết lập hồi đầu tháng 3 ở mức 187,9 - 190,9 triệu đồng/lượng, giá hiện tại vẫn thấp hơn 18 triệu đồng. Cộng cả chênh lệch giá mua bán, người mua vàng hồi đầu tháng 3 đến nay đang lỗ trên dưới 20 triệu đồng mỗi lượng.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC THỜI GIAN GẦN ĐÂY Nguồn: SJC. Nhãn 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 Giá mua triệu đồng/lượng 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 181.1 183.1 184.2 183.3 181.8 179.6 179.6 180.1 180 180 172.5 173.1 168 168 163 167.2 170.5 168.5 168.6 169.8 Giá bán

152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 169 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1 186.1 187.2 186.3 184.8 182.6 182.6 183.1 183 183 183 176.1 176.1 171 171 166 170.2 173.5 171.5 171.6 172.8

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với giá vàng nhẫn, tính riêng tuần này, giá vàng nhẫn đã tăng 2 triệu đồng mỗi lượng, kết thúc tuần ở mức 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, nếu so với đỉnh đầu tháng 3 (189,4 triệu/lượng), giá vàng nhẫn hiện vẫn thấp hơn khoảng 17 triệu đồng/lượng.

Có nên cắt lỗ?

Trước thực tế nhiều nhà đầu tư mua vàng ở vùng giá cao quanh 191 triệu đồng/lượng và hiện chịu áp lực thua lỗ lớn khi giá điều chỉnh nhanh, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU) nhìn nhận trong những giai đoạn thị trường sôi động, quyết định đầu tư thường chịu ảnh hưởng lớn từ kỳ vọng chung và tâm lý đám đông.

Tuy nhiên, theo ông, trong đầu tư vàng, yếu tố quan trọng không chỉ nằm ở điểm mua - bán, mà còn ở cách ứng xử sau khi thị trường biến động. Ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư không nhất thiết phải vội vàng đưa ra quyết định ngay lập tức.

Với những người đầu tư ngắn hạn, việc chủ động cơ cấu lại danh mục để giảm áp lực tài chính là phương án có thể cân nhắc. Trong khi đó, với nhà đầu tư xem vàng là kênh tích trữ dài hạn, các nhịp điều chỉnh như hiện nay thường chỉ là một phần của chu kỳ thị trường, không hẳn là tín hiệu tiêu cực. Điều quan trọng là giữ kỷ luật đầu tư và bám sát mục tiêu ban đầu, thay vì phản ứng theo biến động ngắn hạn.

Theo ông, việc gia tăng tỷ trọng ở vùng giá đã điều chỉnh vẫn có thể phù hợp trong một số trường hợp, nhưng cần đi kèm với sự thận trọng. Ông nhấn mạnh nhà đầu tư nên sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi và xác định thời gian nắm giữ dài hơn, thay vì kỳ vọng vào khả năng hồi phục nhanh trong ngắn hạn. Khi đó, quyết định đầu tư sẽ mang tính chủ động, thay vì bị chi phối bởi tâm lý "gỡ lỗ".

Đồng thời, ông cũng khuyến nghị nhà đầu tư nên dành thêm thời gian quan sát, rà soát lại danh mục theo nhu cầu tài chính thực tế, tránh đưa ra các quyết định lớn trong thời điểm cảm xúc chi phối.