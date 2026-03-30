Giá vàng trong nước lại giảm 1,4 triệu/lượng ngay đầu tuần

Giá vàng trong nước lại suy yếu ngay phiên giao dịch đầu tuần (30/3). Ảnh: Việt Linh.
Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần (30/3), Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 168,4 - 171,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,4 triệu đồng so với giá chốt phiên cuối tuần trước.
Các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt điều chỉnh giảm tương ứng, đưa giá vàng miếng về vùng trên 171 triệu đồng/lượng.
Dù quay đầu giảm phiên sáng nay, xét trên biểu đồ giá hàng ngày, giá vàng miếng đã hồi phục mạnh hơn 9 triệu đồng chỉ trong gần một tuần vừa qua. Trước đó, mặt hàng này từng lùi sâu về vùng đáy hai tháng ở 162 triệu đồng/lượng.
|DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC THỜI GIAN GẦN ĐÂY
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|1/1/2026
|2/1
|3/1
|4/1
|5/1
|6/1
|7/1
|8/1
|9/1
|10/1
|11/1
|12/1
|13/1
|14/1
|15/1
|16/1
|17/1
|18/1
|19/1
|20/1
|21/1
|22/1
|23/1
|24/1
|25/1
|26/1
|27/1
|28/1
|29/1
|30/1
|31/1
|1/2
|2/2
|3/2
|4/2
|5/2
|6/2
|7/2
|8/2
|9/2
|10/2
|11/2
|12/2
|13/2
|14/2
|15/2
|16/2
|17/2
|18/2
|19/2
|20/2
|21/2
|22/2
|23/2
|24/2
|25/2
|26/2
|27/2
|28/2
|29/2
|1/3
|2/3
|3/3
|4/3
|5/3
|6/3
|7/3
|8/3
|9/3
|10/3
|11/3
|12/3
|13/3
|14/3
|15/3
|16/3
|17/3
|18/3
|19/3
|20/3
|21/3
|22/3
|23/3
|24/3
|25/3
|26/3
|27/3
|28/3
|29/3
|30/3
|Giá mua
|triệu đồng/lượng
|150.8
|150.8
|150.8
|150.8
|155.1
|156
|156.1
|155.2
|156.3
|157.8
|157.8
|160
|160
|160.8
|160.8
|160.8
|160.8
|160.8
|163
|164.1
|168.5
|167
|170.2
|172.3
|172.3
|175
|175.3
|181.7
|186.6
|178
|169
|169
|163
|173.5
|177.2
|174.2
|173.5
|176.3
|176.3
|177.4
|178
|178
|178
|176
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|181.6
|181.6
|182.3
|181
|181
|184
|184
|184
|187.9
|185.2
|181.2
|181.7
|180.8
|182
|182
|181.1
|183.1
|184.2
|183.3
|181.8
|179.6
|179.6
|180.1
|180
|180
|172.5
|173.1
|168
|168
|163
|167.2
|170.5
|168.5
|168.6
|169.8
|169.8
|168.4
|Giá bán
|152.8
|152.8
|152.8
|152.8
|157.1
|158
|158.1
|157.2
|158.3
|159.8
|159.8
|162
|162
|162.8
|162.8
|162.8
|162.8
|162.8
|165
|166.1
|170.5
|169
|172.2
|174.3
|174.3
|177
|177.3
|184.2
|189.6
|181
|172
|172
|166
|176.5
|180.2
|177.2
|176.5
|179.3
|179.3
|180.4
|181
|181
|181
|179
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|184.6
|184.6
|185.3
|184
|184
|187
|187
|190.9
|188.2
|184.2
|184.7
|183.8
|185
|185
|184.1
|186.1
|187.2
|186.3
|184.8
|182.6
|182.6
|183.1
|183
|183
|183
|176.1
|176.1
|171
|171
|166
|170.2
|173.5
|171.5
|171.6
|172.8
|172.8
|171.4
Đối với vàng nhẫn - mặt hàng có diễn biến sát giá thế giới, các doanh nghiệp cũng đồng loạt giảm mạnh sáng nay. Công ty SJC hiện đưa giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ về mức 168,2 - 171,2 triệu/lượng, thấp hơn 1,4 triệu mỗi lượng so với phiên trước.
Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm hơn 1 triệu đồng/lượng đối với sản phẩm vàng nhẫn tròn.
Sau điều chỉnh, vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI, nhẫn tròn trơn của Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đều giao dịch ở 168,4 - 171,4 triệu/lượng.
Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 đã giảm 400.000 đồng ở chiều mua xuống còn 169,4 triệu/lượng và giảm 900.000 đồng ở chiều bán xuống còn 171,4 triệu đồng.
Diễn biến giảm mạnh của giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động từ thị trường quốc tế. Cụ thể, chuỗi giảm giá kéo dài 3 tuần liên tiếp đã chấm dứt từ tuần trước nhưng giá kim loại quý vẫn giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần do đối mặt với những khó khăn ngắn hạn khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở mức cao. Hiện giá vàng thế giới giảm gần 25 USD xuống 4.468 USD/ounce.
Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 142 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước hơn 29 triệu đồng/lượng.
