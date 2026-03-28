Giữa bối cảnh giá vàng liên tục nhảy múa và phá vỡ mọi quy luật truyền thống, cuốn sách “Đầu tư vàng thực chiến” của tác giả Du Hiệp mới được phát hành.

Sách do Nhà xuất bản Công thương và Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980 Books thực hiện.

Trong nhiều thập kỷ, vàng luôn được mặc định là kênh "mua và giữ" an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, giai đoạn 2024-2026 đã chứng minh điều ngược lại. Thị trường chứng kiến những nhịp rung lắc dữ dội: giá có thể lập đỉnh 190 triệu đồng/lượng rồi đột ngột bốc hơi hàng triệu đồng chỉ sau vài phiên giao dịch.

Thực tế này cho thấy, vàng đã chuyển mình từ một tài sản "đi chậm mà chắc" sang một thị trường đòi hỏi tư duy chiến thuật cao. Sai lầm lớn nhất của hầu hết nhà đầu tư cá nhân hiện nay là bước vào thị trường với "niềm tin" thay vì "kiến thức", dẫn đến kịch bản quen thuộc: mua vì FOMO (sợ lỡ cơ hội) và bán vì hoảng loạn.

Không đi theo lối mòn lý thuyết khô khan, cuốn sách Đầu tư vàng thực chiến tập trung giải mã các biến số thực tế đang chi phối thị trường: lãi suất FED, lạm phát, địa chính trị và sự dịch chuyển của dòng tiền toàn cầu.

Tác giả Du Hiệp chia sẻ: “Trong đầu tư, người thắng không phải là người đoán đúng giá, mà là người hiểu rõ luật chơi và có hệ thống quản trị rủi ro đủ vững.”

Cuốn sách dẫn dắt người đọc đi qua hai giai đoạn cốt lõi:

1. Giai đoạn nền tảng: Nhận diện các "cái bẫy" tâm lý và hiểu cách vàng vận hành trong danh mục đầu tư đa lớp.

2. Giai đoạn thực hành: Hướng dẫn kỹ thuật xác định điểm mua và bán, cách phân bổ vốn tối ưu để bảo toàn lợi nhuận trong mọi kịch bản thị trường.

Điểm khác biệt của tác phẩm nằm ở sự kết hợp giữa tư duy hệ thống và trải nghiệm thực tế của tác giả Du Hiệp -Thạc sĩ Tài chính với hơn 13 năm lăn lộn trên các thị trường từ cổ phiếu, trái phiếu đến kim loại quý. Với lối viết trực diện, không "tô hồng", cuốn sách bóc tách những mặt trái của thị trường, giúp nhà đầu tư xây dựng kỷ luật thép, yếu tố then chốt để tồn tại trong kỷ nguyên dữ liệu và biến động.

