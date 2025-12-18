Dự án chung cư duy nhất được TP.HCM chọn khởi công ngày 19/12

Khu dân cư Trung tâm Sài Gòn - Saigon Downtown Residence là dự án chung cư duy nhất được TP.HCM lựa chọn khởi công trong dịp 19/12.

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc đăng ký bổ sung các công trình, dự án khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thực hiện theo công điện số 158/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Khu đất sẽ khởi công dự án Khu dân cư Trung tâm Sài Gòn - Saigon Downtown Residence.

Theo đó, TP.HCM đăng ký bổ sung, cập nhật 4 dự án dự kiến khởi công, khánh thành vào ngày 19/12. Trong nhóm các công trình hoàn thành có dự án thông xe kỹ thuật 14,7 km phần tuyến chính cầu cạn thuộc dự án Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) và dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân tại Vũng Tàu.

Đáng chú ý, ở nhóm các công trình ngoài ngân sách - PPP động thổ, có 2 dự án được lựa chọn, gồm tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ và dự án Khu dân cư Trung tâm Sài Gòn - Saigon Downtown Residence.

Trước đó vào ngày 10/11, UBND TP.HCM đã đăng ký 6 dự án dự kiến khởi công vào cùng thời điểm theo kế hoạch chung của Bộ Xây dựng, chủ yếu là các dự án hạ tầng, giao thông và công trình công cộng như đường Vành đai 2, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, cầu đường Nguyễn Khoái hay Nhà Văn hóa Thanh niên.

Như vậy, Khu dân cư Trung tâm Sài Gòn - Saigon Downtown Residence là dự án chung cư duy nhất được TP.HCM lựa chọn khởi công trong dịp này. Đáng chú ý, cuối tháng 8/2022, Sở Xây dựng TP.HCM và Công ty CP Địa ốc Downtown từng tổ chức lễ động thổ dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ 23 Lý Tự Trọng (phường Bến Nghé) nhưng sau đó do vướng pháp lý nên dự án dừng đến hiện tại.

Saigon Downtown Residence rộng hơn 1.264 m2, là một trong những lô đất hiếm hoi còn sót lại tại lõi trung tâm TP.HCM. Dự án được xây dựng trên nền chung cư cũ trước 1975, quy mô 21 tầng, 160 căn hộ với tổng chiều cao công trình là 70 m, đã xuống cấp nặng và hiện trở thành bãi giữ xe. Dự án này từng được một số trang môi giới bất động sản rao bán với giá từ 1.400 - 1.500 tỷ đồng .

Thành lập từ tháng 1/2017, Địa ốc Downtown ban đầu có quy mô vốn điều lệ 136 tỷ đồng , các cổ đông sáng lập bao gồm ông Kiều Xuân Khoa (góp 134,64 tỷ đồng , chiếm 99% vốn điều lệ), ông Lê Xuân Khánh Lộc (0,5% vốn) và bà Võ Thị Kiều Diễm (0,5% vốn).

Lễ động thổ dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ 23 Lý Tự Trọng hồi tháng 8/2022. Ảnh: PLO.

Ít tháng sau khi đi vào hoạt động, giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Địa ốc Downtown được chuyển giao từ ông Kiều Xuân Khoa cho ông Đỗ Thành Nhơn. Doanh nghiệp cũng nhiều lần thay đổi địa chỉ trụ sở và đến tháng 7/2020 nâng vốn điều lệ lên 186 tỷ đồng . Hiện nay, Địa ốc Downtown đặt trụ sở tại số 141-143 Hàm Nghi, TP.HCM, với người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Hữu Tuynh.

Được biết, ngoài doanh nghiệp trên, ông Tuynh còn đại diện cho nhiều doanh nghiệp khác hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và đầu tư, như: Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Ngôi sao Phú Quốc, Công ty TNHH Mặt trời Đồng Nai...

Dự án Saigon Downtown Residence được quy hoạch với quy mô 98 căn hộ chung cư kết hợp chức năng dịch vụ thương mại, phục vụ dân số khoảng 343 người. Công trình có chiều cao 70 m, gồm 3 tầng hầm và 20 tầng nổi với tổng diện tích sàn đạt 15.868 m2. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025-2027.