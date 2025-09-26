TP.HCM ưu tiên kết nối với Tây Ninh

Tây Ninh là một trong những địa phương được TP.HCM ưu tiên triển khai sớm các dự án hạ tầng giao thông nhằm tăng kết nối liên vùng.

Dự án đường tỉnh 823D nối TP.HCM với Tây Ninh là một trong những công trình giao thông trọng điểm kết nối 2 địa phương sắp hoàn thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong bối cảnh mới, TP.HCM ưu tiên thúc đẩy liên kết vùng, chủ động làm việc với các tỉnh lân cận và xây dựng kế hoạch triển khai các dự án giao thông. Trong đó, Tây Ninh được xác định là địa bàn quan trọng, vừa là cửa ngõ phía Nam kết nối TP.HCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, vừa nằm trên hành lang Xuyên Á thông thương với Campuchia.

Ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết trong giai đoạn 2025-2030, UBND TP.HCM và UBND tỉnh Tây Ninh sẽ sớm đầu tư, mở rộng các tuyến mới theo quy hoạch như Quốc lộ 50B, Võ Văn Kiệt nối dài, đường mở mới Tây Bắc, dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa (đoạn từ Ngã Ba Giồng đến cầu TL9) và xây dựng cầu Lớn, cầu Rạch Dơi...

Song song đó, tại cuộc họp về hợp tác liên kết vùng giữa TP.HCM và tỉnh Tây Ninh mới đây, UBND 2 địa phương thống nhất chủ trương nghiên cứu nạo vét tận thu cát một số khu vực trên sông Sài Gòn để làm nguồn vật liệu cho dự án đường Vành đai 4 TP.HCM đang đầu tư.

Về các dự án đường sắt, trước đây, UBND tỉnh Tây Ninh đã có văn bản đề nghị TP.HCM phối hợp kiến nghị Bộ Xây dựng và Chính phủ cập nhật, bổ sung tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài vào đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia.

Dự án đường sắt này được tỉnh Bình Dương cũ (nay là TP.HCM) và Tây Ninh đưa vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, tuyến đường sắt này cũng đã được cập nhật trong Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 theo Quyết định số 370 của Thủ tướng.

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết theo quy định, tuyến Bàu Bàng - Mộc Bài thuộc loại hình đường sắt địa phương, phục vụ nhu cầu vận tải của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Vì vậy, UBND tỉnh Tây Ninh và UBND TP.HCM xem xét, thống nhất báo cáo Bộ Xây dựng và không đưa nội dung cập nhật tuyến này vào hồ sơ điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia.

Theo đó, UBND tỉnh Tây Ninh, TP.HCM tổ chức rà soát, cập nhật vào quy hoạch tỉnh điều chỉnh sau sáp nhập địa giới hành chính.

Theo quy hoạch của 2 địa phương, tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài dài khoảng 57 km, đoạn qua Tây Ninh dài 27 km và đoạn qua TP.HCM dài 30 km. Điểm đầu tuyến tại ga Tân Hưng thuộc trung tâm logictis Bàu Bàng (phường Bến Cát, TP.HCM) và điểm cuối tại ga Mộc Bài thuộc khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài (xã Bến Cầu, Tây Ninh).

Tuyến này kết nối 2 tuyến đường sắt quốc gia là TP.HCM - Lộc Ninh và TP.HCM - Tây Ninh.

Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng phát triển vận tải hàng hóa, hành khách; hỗ trợ kinh tế gắn với du lịch sinh thái sông Sài Gòn - hồ Dầu Tiếng, phát triển công nghiệp - logistics khu vực giáp ranh TP.HCM và khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài. Đồng thời, tuyến đường này sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của TP.HCM, Tây Ninh cũng như vùng Đông Nam Bộ.

Riêng tuyến đường sắt TP.HCM - Mộc Bài (gói thầu rà phá bom mìn và di dời hạ tầng kỹ thuật) đã được khởi công ngày 19/8, nhưng dự án không nằm trong kế hoạch đầu tư thời gian tới, theo Sở Xây dựng TP.HCM.