Khu liên hợp thể thao lớn nhất TP.HCM chính thức khởi động

  • Thứ năm, 15/1/2026 11:15 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

TP.HCM vừa chính thức động thổ Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng trở thành trung tâm thể thao hiện đại tầm quốc gia và khu vực.

Khu lien hop the thao anh 1

Sáng 15/1, UBND TP.HCM phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ động thổ quần thể Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Dự án do Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu, thành viên Tập đoàn Sun Group làm nhà đầu tư.

Khu lien hop the thao anh 2

Với tổng mức đầu tư gần 146.000 tỷ đồng, đây là dự án có quy mô vốn lớn nhất trong 4 dự án hạ tầng - giao thông trọng điểm được TP.HCM khởi công, động thổ cùng ngày, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tại khu vực lễ động thổ, hàng chục thiết bị, máy móc được tập kết.

Khu lien hop the thao anh 3

Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh...
Khu lien hop the thao anh 4

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) Đặng Minh Trường cũng tham dự trong buổi lễ sáng nay.
Khu lien hop the thao anh 5

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó chủ tịch Thường trực TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cho biết trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động, TP.HCM kiên định mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, hướng tới xây dựng đô thị toàn cầu văn minh, hiện đại, có năng lực cạnh tranh quốc tế. Theo đó, phát triển hạ tầng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định đối với vai trò đầu tàu trong giai đoạn tới.
Khu lien hop the thao anh 6

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh lễ khởi công, động thổ hôm nay là bước đi cụ thể, thể hiện quyết tâm của TP.HCM trong việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Riêng dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, ông nhìn nhận đây không chỉ là công trình thể thao đơn thuần mà là tổ hợp đa chức năng.

Khu lien hop the thao anh 7

Về phía chủ đầu tư, Chủ tịch HĐQT Sun Group Đặng Minh Trường cho biết nhờ những quyết sách kịp thời, những công trình đã được ấp ủ qua nhiều năm như Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc đã được hiện thực hóa, đóng góp vào hạ tầng chiến lược của thành phố trong tương lai.
Khu lien hop the thao anh 8Khu lien hop the thao anh 9Khu lien hop the thao anh 10Khu lien hop the thao anh 11

Khi hoàn thành, khu liên hợp được kỳ vọng trở thành trung tâm thể thao hiện đại tầm quốc gia và khu vực, đủ điều kiện tổ chức sự kiện lớn, đào tạo thể thao thành tích cao, đồng thời mở rộng không gian thể thao công cộng, gắn với định hướng phát triển ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn của TP.HCM.

Khu lien hop the thao anh 12

Dự án không chỉ đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện thể thao lớn của khu vực và thế giới, mà còn là nền tảng đào tạo, huấn luyện thể thao thành tích cao, phát triển công nghiệp thể thao và kinh tế sự kiện. Ảnh phối cảnh: CĐT.
Khu lien hop the thao anh 13

Ông Đặng Minh Trường nhấn mạnh dự án Rạch Chiếc là một trong những công trình trọng điểm mà Sun Group xác định triển khai tại TP.HCM trong thời gian tới. Với trách nhiệm của một nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn cam kết phát triển lâu dài để kiến tạo giá trị bền vững.

Khu lien hop the thao anh 14

Đại diện tập đoàn khẳng định sẽ huy động tối đa nguồn lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đồng thời, tuân thủ các quy định pháp luật, đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn trong suốt quá trình triển khai. Tập đoàn cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ lãnh đạo, sự phối hợp của các sở ban ngành và sự đồng thuận của người dân để công trình sớm hoàn thành có hiệu quả.
Khu lien hop the thao anh 15

Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc có quy mô gần 187 ha, được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), thanh toán bằng quỹ đất theo quy định. Thời gian thực hiện khoảng 8 năm kể từ ngày ký hợp đồng dự án.
Khu lien hop the thao anh 16

Trong đó, sân vận động trung tâm là hạng mục then chốt với quy mô dự kiến khoảng 24 ha, tổng vốn đầu tư 35.000 tỷ đồng, sức chứa 70.000 chỗ ngồi. Toàn khu được định hướng phát triển thành quần thể thể thao đa chức năng, có khả năng đáp ứng nhu cầu tổ chức thi đấu, huấn luyện và biểu diễn của khoảng 90% các môn thể thao Olympic. Ảnh phối cảnh: CĐT.

