Chuyện gì đang xảy ra tại Giày Thượng Đình vang bóng một thời?

Cổ phiếu Giầy Thượng Đình bất ngờ tăng trần 12 phiên liên tiếp, tăng gấp 5 lần trong chưa đầy nửa tháng. Đà tăng diễn ra trước phiên đấu giá hơn 69% vốn Nhà nước tại công ty này.

Giày Thượng Đình là một trong những thương hiệu nổi tiếng một thời của Việt Nam. Ảnh: GTD.

CTCP Giầy Thượng Đình (UPCoM: GTD) vừa có văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) liên quan đến việc cổ phiếu GTD liên tiếp tăng trần trong 5 phiên, giai đoạn từ ngày 26/11 đến 2/12.

Cổ phiếu tăng trần 12 phiên liên tiếp

Ban lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định hoạt động sản xuất - kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, không xuất hiện biến động bất thường. Giầy Thượng Đình cho biết diễn biến tăng giá cổ phiếu là khách quan theo quy luật cung - cầu trên thị trường chứng khoán, đồng thời cam kết không thực hiện bất kỳ hành vi nào tác động đến giá giao dịch.

Thực tế, trên thị trường, cổ phiếu GTD đã lập chuỗi 12 phiên tăng trần liên tiếp từ 19/11 đến 4/12. Thị giá GTD theo đó đã tăng từ 11.800 đồng lên 59.400 đồng/cổ phiếu, tương đương gấp 5 lần chỉ sau chưa đầy nửa tháng. Mức giá này vượt xa đỉnh hơn 44.000 đồng/cổ phiếu thời điểm công ty bắt đầu giao dịch cổ phiếu cuối năm 2016. Tuy vậy, thanh khoản GTD mỗi phiên vẫn ở mức khiêm tốn.

Với thị giá hiện tại, Giày Thượng Đình đang được định giá khoảng trên 550 tỷ đồng , là mức định giá cao nhất mà công ty có được kể từ khi đưa cổ phiếu lên giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu GTD diễn ra sau khi HNX công bố kế hoạch đấu giá hơn 6,3 triệu cổ phần Giầy Thượng Đình do UBND TP Hà Nội sở hữu. Đây là toàn bộ phần vốn gần 69% tại doanh nghiệp. Nhà đầu tư mua được trọn lô cổ phần nói trên sẽ thay thế UBND Hà Nội nắm quyền chi phối thương hiệu giày nổi tiếng một thời này.

Với giá khởi điểm là 20.500 đồng/cổ phần, nếu đấu giá thành công, UBND TP Hà Nội có thể thu về tối thiểu 131 tỷ đồng . Đợt đấu giá dự kiến diễn ra vào sáng 16/12, dành cho nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong - ngoài nước.

Giày Thượng Đình làm ăn ra sao?

CTCP Giầy Thượng Đình tiền thân là xí nghiệp X30 thành lập năm 1957 dưới sự quản lý của Cục Quân nhu, từng là thương hiệu giày dép quen thuộc tại thị trường phía Bắc.

Năm 2015, doanh nghiệp phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 1,9 triệu cổ phần với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần, thu hút hơn 22 triệu đơn vị đăng ký mua. Một năm sau, công ty chuyển sang mô hình cổ phần và đưa 9,3 triệu cổ phiếu lên UPCoM dưới mã GTD, vốn hóa thị trường khi đó hơn 400 tỷ đồng .

Tuy nhiên, sau thời hoàng kim, Giầy Thượng Đình dần đánh mất thị phần vì dây chuyền cũ kỹ và không theo kịp thị hiếu người dùng. Sản phẩm bị chê kém thẩm mỹ, thiếu đầu tư trong khi các đối thủ như Biti’s, Nike hay adidas liên tục mở rộng sức ảnh hưởng.

Cơ sở sản xuất tại 277 Nguyễn Trãi, Hà Nội của Giầy Thượng Đình. Ảnh: GTD.

Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ khi lên UPCoM đến nay khá ảm đạm. Doanh thu giảm từ gần 200 tỷ đồng năm 2016 xuống 104 tỷ đồng năm 2020. Hai năm 2021-2022, doanh thu nhích nhẹ lên 109 tỷ đồng , trước khi tiếp tục rơi về 80 tỷ đồng năm 2023.

Giai đoạn 2017-2023, doanh nghiệp liên tục thua lỗ và chỉ ghi nhận lãi duy nhất 117 triệu đồng năm 2022; các năm còn lại đều lỗ 13- 17 tỷ đồng . Năm 2023, công ty tiếp tục lỗ hơn 5 tỷ đồng , nâng lỗ lũy kế lên 54 tỷ đồng .

Bước sang năm 2024, tình hình tiếp tục khó khăn khi doanh thu công ty giảm gần 2% còn 78,8 tỷ đồng , trong khi giá vốn và chi phí tăng khiến Giày Thượng Đình lỗ sau thuế gần 13 tỷ đồng , gấp gần 3 lần năm trước.

Lỗ lũy kế đến cuối năm 2024 của thương hiệu giày dép này đã vượt 67 tỷ đồng , đánh dấu năm thứ hai liên tiếp hoạt động trong tình trạng "âm" lợi nhuận.

Sức hấp dẫn đặc biệt của Giầy Thượng Đình

Kết quả kinh doanh ảm đạm khiến Giày Thượng Đình hiện nay chỉ còn là cái bóng của chính quá khứ huy hoàng, tuy nhiên, việc Nhà nước có kế hoạch thoái vốn khỏi thương hiệu này lại đang tạo hiệu ứng tích cực khiến giá cổ phiếu GTD phản ứng mạnh.

Đáng chú ý, dù hoạt động kinh doanh chính ảm đạm, Giày Thượng Đình lại đang là một trong những doanh nghiệp xưa sở hữu nhiều khu "đất vàng” tại Hà Nội và Hà Nam. Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, những khu đất nhà máy cũ tại trung tâm Hà Nội như của Giầy Thượng Đình đang được xem là tài sản "vô giá".

Giầy Thượng Đình hiện sở hữu khu "đất vàng" số 277 Nguyễn Trãi, Hà Nội, nơi đặt nhà máy, rộng hơn 3,6 ha, có mặt tiền trên trục đường Nguyễn Trãi. Nhà máy chỉ cách khoảng 100 m so với ga Vành đai 3 của tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Mới đây, HĐND TP Hà Nội đã thông qua danh mục dự án thí điểm nhà ở thương mại trên các loại đất khác, trong đó có dự án tại khu đất nhà máy Giầy Thượng Đình.

Khu đất dự kiến chuyển đổi thành nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại - dịch vụ và trường học liên cấp Thượng Đình. Giầy Thượng Đình là chủ đầu tư, tổng vốn dự kiến 1.600 tỷ đồng , thời gian thực hiện bao gồm di dời nhà máy và xây dựng, hướng tới hoàn thành vào năm 2030.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn sở hữu 2 khu đất với tổng diện tích gần 36.000 m2 tại Khu công nghiệp Đồng Văn (Hà Nam), thời hạn thuê đến năm 2054, cùng một số khu đất thuê khác tại phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa cũ) và Hạ Đình (quận Thanh Xuân cũ) tại Hà Nội.