Một hãng bay Việt sắp đổi tên

Sau khi Vietravel thoái vốn hoàn toàn khỏi Vietravel Airlines, hãng bay này sắp tới sẽ "thay tên đổi họ".

Cái tên Vietravel Airlines sẽ không còn xuất hiện trên bản đồ hàng không Việt Nam. Ảnh: VTR.

Vừa qua, CTCP Du lịch Vietravel (UPCoM: VTR) đã ban hành nghị quyết thống nhất chủ trương thoái toàn bộ phần vốn góp tại CTCP Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) trước ngày 31/12.

Như vậy, Vietravel sẽ rút lui hoàn toàn khỏi Vietravel Airlines, hãng hàng không do chính công ty thành lập.

Đáng chú ý, đại diện Vietravel cho biết Vietravel Airlines sẽ chính thức chuyển đổi sang tên thương hiệu mới, độc lập với hệ sinh thái Tập đoàn Du lịch Vietravel.

Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch, pháp lý và định vị thương hiệu riêng biệt trên thị trường hàng không Việt Nam, mở ra giai đoạn phát triển mới cho cả hai bên trên nền tảng hợp tác bình đẳng, linh hoạt.

Sau khi VTR rút vốn, cơ cấu cổ đông của Vietravel Airlines sẽ còn lại các nhà đầu tư gồm T&T Airlines, T&T SuperPort, Quỹ BVIM và các cổ đông cá nhân khác.

Hiện, phía Tập đoàn T&T - đơn vị nắm số cổ phần lớn nhất - chưa có thông tin về kế hoạch đặt tên mới cho hãng bay này. Dù vậy, khả năng cao là thương hiệu Vietravel Airlines sẽ không còn xuất hiện trên bản đồ hàng không Việt Nam.

Từ cuối năm 2024, VTR đã bắt đầu chuyển nhượng cổ phần cho Tập đoàn T&T, qua đó trao lại quyền kiểm soát. Tại Đại hội đồng cổ đông 2025, đại diện T&T nắm vai trò chủ tọa, và ông Đỗ Vinh Quang được bầu giữ chức Chủ tịch Vietravel Airlines.

Hiện, chưa rõ ai nhận chuyển nhượng số cổ phần còn lại của Vietravel. Tuy nhiên hồi tháng 10, Bloomberg đưa tin AirAsia đang đàm phán mua cổ phần Vietravel Airlines, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực trở lại thị trường hàng không Việt Nam sau nhiều lần trì hoãn kế hoạch trước đây.

Hiện Vietravel Airlines cũng đang có kế hoạch chuyển trụ sở chính ra Hà Nội, đánh dấu bước đi chiến lược trong lộ trình tái cấu trúc và phát triển của hãng. Theo đó, vị trí mới đặt tại số 172 Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Việc di dời được lên kế hoạch từ ngày 28/12/2025 đến 4/1/2026.

Theo đại diện Vietravel Airlines, việc chuyển trụ sở nhằm tối ưu mô hình vận hành, củng cố nền tảng kỹ thuật và nhân sự, đồng thời chuẩn bị cho giai đoạn tăng tốc phát triển tiếp theo. Hãng nhấn mạnh sự đồng hành của toàn thể cán bộ, nhân viên là yếu tố quan trọng để hoàn thành quá trình này.

Hiện, hãng triển khai các kế hoạch mở rộng đội tàu bay, phát triển thêm đường bay quốc tế và tái định vị thương hiệu, nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Hãng cũng đang tích cực xúc tiến các đàm phán với nhà sản xuất máy bay và các hãng hàng không quốc tế nhằm hiện thực hóa kế hoạch mở rộng đội tàu bay và mạng đường bay. Mục tiêu đến năm 2030, quy mô đội tàu bay sẽ đạt 30-50 chiếc, với mạng bay phủ khắp Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Trung Đông.