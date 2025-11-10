Phó thủ tướng thúc tiến độ sân bay Long Thành, Vành đai 3 TP.HCM

Phó thủ tướng yêu cầu hoàn thành loạt dự án trọng điểm quốc gia theo tiến độ tại Nghị quyết của Quốc hội, phấn đấu rút ngắn tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Công trường sân bay Long Thành đang gấp rút thi công. Ảnh: Quỳnh Danh.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký văn bản số 1444/TTg-CN về triển khai Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các dự án quan trọng quốc gia.

Trong đó, Phó thủ tướng yêu cầu các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Công an, Nông nghiệp và Môi trường; UBND Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, TP.HCM, Tây Ninh, An Giang, Cần Thơ quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu tăng cường máy móc, thiết bị, nhân, vật lực, tổ chức thi công "3 ca/4 kíp" tại các dự án quan trọng quốc gia.

Các dự án gồm cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội; cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành; cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1; Vành đai 3 TP.HCM; Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Phó thủ tướng yêu cầu hoàn thành các dự án này theo tiến độ tại Nghị quyết của Quốc hội, phấn đấu rút ngắn tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng. Đồng thời, các đơn vị chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về chất lượng, tiến độ thi công, tính đồng bộ, kết nối giữa các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông khi đưa vào khai thác.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và UBND TP Hà Nội, tỉnh Đồng Nai kiểm tra, rà soát, tháo gỡ các khó khăn về cơ chế tài chính, quản lý vốn Nhà nước trong dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Nhà nước đã bố trí, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn của dự án.

Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS), thu phí điện tử không dừng (ETC) và xây dựng các trạm dừng nghỉ thuộc các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và giai đoạn 2021-2025, bảo đảm hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2026.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát, tham mưu sửa đổi các quy định tại Luật Địa chất và khoáng sản, Luật Đất đai liên quan đến khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để thực hiện đồng bộ, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng cho các dự án trong thời gian tới; chủ động phối hợp, hướng dẫn các địa phương, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công các dự án quan trọng quốc gia.

UBND các tỉnh, thành phố nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS), thu phí điện tử không dừng (ETC) và các trạm dừng nghỉ thuộc các dự án đường cao tốc do đơn vị mình là cơ quan chủ quản, bảo đảm hoàn thành đồng bộ và đưa vào khai thác cùng các hạng mục công trình chính khác thuộc dự án.