Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Phó thủ tướng thúc tiến độ sân bay Long Thành, Vành đai 3 TP.HCM

  • Thứ hai, 10/11/2025 19:20 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Phó thủ tướng yêu cầu hoàn thành loạt dự án trọng điểm quốc gia theo tiến độ tại Nghị quyết của Quốc hội, phấn đấu rút ngắn tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Công trường sân bay Long Thành đang gấp rút thi công. Ảnh: Quỳnh Danh.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký văn bản số 1444/TTg-CN về triển khai Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các dự án quan trọng quốc gia.

Trong đó, Phó thủ tướng yêu cầu các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Công an, Nông nghiệp và Môi trường; UBND Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, TP.HCM, Tây Ninh, An Giang, Cần Thơ quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu tăng cường máy móc, thiết bị, nhân, vật lực, tổ chức thi công "3 ca/4 kíp" tại các dự án quan trọng quốc gia.

Các dự án gồm cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội; cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành; cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1; Vành đai 3 TP.HCM; Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Phó thủ tướng yêu cầu hoàn thành các dự án này theo tiến độ tại Nghị quyết của Quốc hội, phấn đấu rút ngắn tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng. Đồng thời, các đơn vị chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về chất lượng, tiến độ thi công, tính đồng bộ, kết nối giữa các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông khi đưa vào khai thác.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và UBND TP Hà Nội, tỉnh Đồng Nai kiểm tra, rà soát, tháo gỡ các khó khăn về cơ chế tài chính, quản lý vốn Nhà nước trong dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Nhà nước đã bố trí, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn của dự án.

Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS), thu phí điện tử không dừng (ETC) và xây dựng các trạm dừng nghỉ thuộc các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và giai đoạn 2021-2025, bảo đảm hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2026.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát, tham mưu sửa đổi các quy định tại Luật Địa chất và khoáng sản, Luật Đất đai liên quan đến khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để thực hiện đồng bộ, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng cho các dự án trong thời gian tới; chủ động phối hợp, hướng dẫn các địa phương, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công các dự án quan trọng quốc gia.

UBND các tỉnh, thành phố nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS), thu phí điện tử không dừng (ETC) và các trạm dừng nghỉ thuộc các dự án đường cao tốc do đơn vị mình là cơ quan chủ quản, bảo đảm hoàn thành đồng bộ và đưa vào khai thác cùng các hạng mục công trình chính khác thuộc dự án.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Làm rõ khả năng thu xếp khoản vay hơn 6 tỷ USD cho sân bay Gia Bình

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh).

19:18 6/11/2025

Hà Nội nêu lý do không đấu giá 3 mỏ cát có trữ lượng hơn 10 triệu m3

UBND TP Hà Nội đã quyết định không tổ chức đấu giá 3 mỏ cát gồm: mỏ Cổ Đô, mỏ Thanh Chiểu và mỏ Liên Mạc nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các dự án trọng điểm của thành phố và quốc gia.

11:35 29/10/2025

Nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng ven biển khởi sắc

Sau thời gian trầm lắng vì đại dịch Covid-19, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang dần phục hồi với nhiều dự án mới và thương hiệu quốc tế tham gia, góp phần đa dạng hóa lưu trú.

05:52 12/10/2025

Hồng Nhung

sân bay Long Thành Thành phố Hồ Chí Minh Sân bay Long Thành Chính phủ Trần Hồng Hà văn bản số 1444 Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cao tốc dự án quốc gia dự án giao thông

  • Trần Hồng Hà

    Trần Hồng Hà

    Ông Trần Hồng Hà là Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Ông từng giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

    • Chức vụ: Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường
    • Năm sinh: 1963
    • Quê quán: Hà Tĩnh
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ khai thác mỏ

  • Sân bay Long Thành

    Sân bay Long Thành

    Sân bay Long Thành có vị trí nằm nằm trên 6 xã Long An, Bình Sơn, Cẩm Đường, Suối Trầu, Bàu Cạn, Long Phước huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cách TP. HCM 40 km về hướng Đông. Với công suất lên đến 100 triệu hành khách/năm và diện tích 5.500 ha, sân bay Long Thành là 1 sân bay cấp 4F (tiêu chuẩn ICAO) với đường cất hạ cánh trên 1.800 m; độ dài sải cánh máy bay dưới 80 m.

    • Năm xây dựng: 2019
    • Diện tích: 5.500 ha
    • Tổng kinh phí: 16 tỷ USD

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý