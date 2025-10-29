Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hà Nội nêu lý do không đấu giá 3 mỏ cát có trữ lượng hơn 10 triệu m3

  • Thứ tư, 29/10/2025 11:35 (GMT+7)
UBND TP Hà Nội đã quyết định không tổ chức đấu giá 3 mỏ cát gồm: mỏ Cổ Đô, mỏ Thanh Chiểu và mỏ Liên Mạc nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các dự án trọng điểm của thành phố và quốc gia.

Ngày 28/10/2025, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 3 mỏ cát gồm: mỏ Cổ Đô, mỏ Thanh Chiểu (đều thuộc xã Cổ Đô) và mỏ Liên Mạc (Thượng Cát) thuộc phường Thượng Cát (TP Hà Nội).

UBND TP Hà Nội cho biết lý do không tổ chức đấu giá là để bảo đảm nguồn nguyên liệu, vật liệu cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án đầu tư công khẩn cấp, công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.

dau gia mo cat anh 1

Hà Nội sẽ không đấu giá 3 mỏ cát với trữ lượng hơn 10 triệu m3.

UBND TP Hà Nội giao Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý khu vực; UBND xã Cổ Đô và UBND phường Thượng Cát tổ chức bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

Trước đó, ngày 20/6/2023, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá làm cơ sở tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 3 mỏ cát, gồm: Mỏ cát Cổ Đô 1 (trữ lượng hơn 4,145 triệu m3); Mỏ cát Cổ Đô 2 (trữ lượng hơn 3,625 triệu m3); Mỏ cát Thanh Chiểu (trữ lượng trên 2,49 triệu m3). Tổng trữ lượng 3 mỏ cát trên là hơn 10,2 triệu m3.

Thanh Hiếu/Tienphong.vn

