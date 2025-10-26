Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Đại gia Vũ Văn Tiền 'đặt chân' vào mảng chip bán dẫn

  • Chủ nhật, 26/10/2025 11:51 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Tập đoàn Geleximco của đại gia Vũ Văn Tiền vừa chi hơn 2.562 tỷ đồng để đấu giá sở hữu gần 88% vốn điều lệ của Viettronics do SCIC sở hữu.

Chủ tịch Tập đoàn Geleximco Vũ Văn Tiền. Ảnh: Quochoi.vn.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả phiên đấu giá theo lô cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics) do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu. Kết quả, Tập đoàn Geleximco - doanh nghiệp của Chủ tịch Vũ Văn Tiền - đã trúng đấu giá với tổng giá trị hơn 2.562 tỷ đồng.

Cụ thể, hơn 38,5 triệu cổ phần Viettronics, tương ứng gần 88% vốn điều lệ tổng công ty, đã được chào bán với giá khởi điểm khoảng 964 tỷ đồng (tương đương hơn 25.000 đồng/cổ phần). Phiên đấu giá có sự tham gia của 4 nhà đầu tư gồm 2 tổ chức và 2 cá nhân trong nước, diễn ra sau hai lần đấu giá không thành công trước đó.

Trước đó, SCIC đã 3 lần thoái vốn Viettronics bất thành, lần gần nhất vào tháng 2/2023 do không có nhà đầu tư đăng ký tham gia. Nguyên nhân được cho là mức giá khởi điểm cao so với thị giá và kết quả kinh doanh yếu kém của Viettronics.

Theo báo cáo, công ty mẹ Viettronics liên tục thua lỗ trong nhiều năm, với lỗ sau thuế hơn 6 tỷ đồng năm 2024, hơn 5 tỷ đồng năm 2023 và hơn 3 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025.

Dù vậy, Viettronics vẫn là một thương hiệu lâu đời trong lĩnh vực điện tử Việt Nam. Tiền thân là Phòng Nghiên cứu Điện tử thuộc Bộ Cơ khí và Luyện kim (nay là Bộ Công Thương), doanh nghiệp được thành lập từ tháng 10/1970, và đến 1/3/2007 chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần, với phần vốn Nhà nước giao cho SCIC quản lý.

Trên thị trường chứng khoán, đúng 1 ngày trước khi diễn ra phiên đấu giá trọn lô hơn 38,5 triệu cổ phần, cổ phiếu VEC bất ngờ tăng trần, giao dịch với giá 20.200 đồng/cổ phiếu. Trước đó, vào các ngày 15 và 16/10, cổ phiếu VEC cũng ghi nhận biến động tăng trần liên tiếp.

Theo chia sẻ từ Geleximco, việc mua lại cổ phần Viettronics nằm trong chiến lược mở rộng sang lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là nghiên cứu và sản xuất chip bán dẫn. Tập đoàn coi thương vụ này là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển công nghiệp quốc gia và Nghị quyết 68/NQ-CP về thúc đẩy kinh tế tư nhân.

Việc đầu tư vào Viettronics không chỉ hướng tới hồi sinh một thương hiệu điện tử lâu đời, từng nổi danh trong các lĩnh vực điện tử dân dụng, viễn thông và công nghệ thông tin, mà còn đánh dấu bước tiến của Geleximco trong sản xuất công nghiệp công nghệ cao, góp phần vào mục tiêu tự chủ công nghệ.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Chủ tịch Geleximco Vũ Văn Tiền: 'Không đổi mới là chết'

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Geleximco nhấn mạnh doanh nghiệp không thể tồn tại nếu không đổi mới trong một thế giới luôn chuyển động.

06:02 11/10/2025

Geleximco xây nhà máy phụ tùng ôtô 400 triệu USD ở Thái Bình

Tập đoàn Geleximco vừa ký kết thoả thuận hợp tác xây dựng nhà máy sản xuất phụ tùng ôtô tại tỉnh Thái Bình với hai đối tác Trung Quốc. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 400 triệu USD.

11:26 26/2/2025

Đại gia tặng ôtô cho Xuân Son là ai?

Cầu thủ Xuân Son vừa được tặng chiếc xe điện Jaecoo J7 PHEV trị giá khoảng 800 triệu đồng từ liên doanh ôtô giữa Tập đoàn Chery và Geleximco, Tập đoàn của đại gia Vũ Văn Tiền.

09:36 10/1/2025

Hồng Nhung

Geleximco Geleximco CTCP Nam Việt Vũ Văn Tiền Viettronics SCIC

  • Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco)

    Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco)

    Geleximco là công ty chuyên phát triển bất động sản hạ tầng và nhà ở, đồng thời là cổ đông chiến lược của nhiều các doanh nghiệp lớn như Ngân hàng ABBank, Chứng khoán An Bình, Viện Quản lý Toàn cầu Việt Nam…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Vũ Văn Tiền
    • Mã cổ phiếu: Chưa niêm yết

    Website

  • CTCP Nam Việt (NAVICO)

    CTCP Nam Việt (NAVICO)

    CTCP Nam Việt thời gian đầu chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng. Từ năm 2000, công ty quyết định đầu tư mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực chế biến thủy sản, khởi đầu là việc xây dựng xí nghiệp đông lạnh thuỷ sản Mỹ Quý, chuyên chế biến xuất khẩu cá tra, cá basa đông lạnh.

    • Thành lập: 1993
    • Mã cổ phiếu: ANV

Đọc tiếp

Ngan hang ABBank chuyen tru so ve Ha Noi hinh anh

Ngân hàng ABBank chuyển trụ sở về Hà Nội

11:21 17/9/2019 11:21 17/9/2019

0 9

Trụ sở mới ABBank chuyển ra Hà Nội chính là tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, nơi đặt trụ sở chính của Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội, cổ đông lớn thứ 2 tại ngân hàng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý