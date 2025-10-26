Đại gia Vũ Văn Tiền 'đặt chân' vào mảng chip bán dẫn

Tập đoàn Geleximco của đại gia Vũ Văn Tiền vừa chi hơn 2.562 tỷ đồng để đấu giá sở hữu gần 88% vốn điều lệ của Viettronics do SCIC sở hữu.

Chủ tịch Tập đoàn Geleximco Vũ Văn Tiền. Ảnh: Quochoi.vn.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả phiên đấu giá theo lô cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics) do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu. Kết quả, Tập đoàn Geleximco - doanh nghiệp của Chủ tịch Vũ Văn Tiền - đã trúng đấu giá với tổng giá trị hơn 2.562 tỷ đồng .

Cụ thể, hơn 38,5 triệu cổ phần Viettronics, tương ứng gần 88% vốn điều lệ tổng công ty, đã được chào bán với giá khởi điểm khoảng 964 tỷ đồng (tương đương hơn 25.000 đồng/cổ phần). Phiên đấu giá có sự tham gia của 4 nhà đầu tư gồm 2 tổ chức và 2 cá nhân trong nước, diễn ra sau hai lần đấu giá không thành công trước đó.

Trước đó, SCIC đã 3 lần thoái vốn Viettronics bất thành, lần gần nhất vào tháng 2/2023 do không có nhà đầu tư đăng ký tham gia. Nguyên nhân được cho là mức giá khởi điểm cao so với thị giá và kết quả kinh doanh yếu kém của Viettronics.

Theo báo cáo, công ty mẹ Viettronics liên tục thua lỗ trong nhiều năm, với lỗ sau thuế hơn 6 tỷ đồng năm 2024, hơn 5 tỷ đồng năm 2023 và hơn 3 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025.

Dù vậy, Viettronics vẫn là một thương hiệu lâu đời trong lĩnh vực điện tử Việt Nam. Tiền thân là Phòng Nghiên cứu Điện tử thuộc Bộ Cơ khí và Luyện kim (nay là Bộ Công Thương), doanh nghiệp được thành lập từ tháng 10/1970, và đến 1/3/2007 chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần, với phần vốn Nhà nước giao cho SCIC quản lý.

Trên thị trường chứng khoán, đúng 1 ngày trước khi diễn ra phiên đấu giá trọn lô hơn 38,5 triệu cổ phần, cổ phiếu VEC bất ngờ tăng trần, giao dịch với giá 20.200 đồng/cổ phiếu. Trước đó, vào các ngày 15 và 16/10, cổ phiếu VEC cũng ghi nhận biến động tăng trần liên tiếp.

Theo chia sẻ từ Geleximco, việc mua lại cổ phần Viettronics nằm trong chiến lược mở rộng sang lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là nghiên cứu và sản xuất chip bán dẫn. Tập đoàn coi thương vụ này là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển công nghiệp quốc gia và Nghị quyết 68/NQ-CP về thúc đẩy kinh tế tư nhân.

Việc đầu tư vào Viettronics không chỉ hướng tới hồi sinh một thương hiệu điện tử lâu đời, từng nổi danh trong các lĩnh vực điện tử dân dụng, viễn thông và công nghệ thông tin, mà còn đánh dấu bước tiến của Geleximco trong sản xuất công nghiệp công nghệ cao, góp phần vào mục tiêu tự chủ công nghệ.