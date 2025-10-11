Chủ tịch Geleximco Vũ Văn Tiền: 'Không đổi mới là chết'

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Geleximco nhấn mạnh doanh nghiệp không thể tồn tại nếu không đổi mới trong một thế giới luôn chuyển động.

Chủ tịch Geleximco Vũ Văn Tiền. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Đây là chia sẻ của ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Geleximco tại Chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất (ViPEL 2025) chiều 10/10.

Lãnh đạo Geleximco đánh giá chuyển đổi số là "cơ hội vàng" để doanh nghiệp Việt Nam bứt phá, nhất là khi Chính phủ và các bộ ngành đang tạo nhiều ưu đãi và cơ chế mở để đón nhận công nghệ mới.

Tuy nhiên, bối cảnh mới cũng xuất hiện thêm rào cản mới về thuế, tiêu chuẩn ESG, yêu cầu truy xuất nguồn gốc và công nghệ xanh... đặt ra thách thức không nhỏ cho doanh nghiệp trong nước.

Hạn chế lớn khác là doanh nghiệp Việt Nam khó tiếp cận công nghệ hiện đại, khó tham gia vào chuỗi cung ứng giá trị cao. Chưa kể, doanh nghiệp Việt vẫn đang mắc kẹt trong những điểm nghẽn về tỷ lệ nội địa hóa, giá trị gia tăng và năng lực liên kết trong chuỗi cung ứng.

Cụ thể, tỷ lệ nội địa hóa của các ngành chủ lực rất thấp. Máy móc thiết bị mới đạt 25-35%; hóa chất, vật liệu khoảng 30%; ôtô và linh kiện chỉ 5-20%. Hơn 70% kim ngạch xuất khẩu công nghiệp hiện vẫn phụ thuộc vào khối doanh nghiệp FDI. Điều này khiến năng lực tự chủ công nghiệp quốc gia vẫn yếu.

Trước những khó khăn và thách thức chằng chịt, mô hình ViPEL - cơ chế phối hợp công - tư cấp quốc gia có khả năng điều phối, hỗ trợ và tạo môi trường chính sách thuận lợi cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

Ông Tiền đánh giá đây sẽ là nền tảng giúp kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức trung gian như viện nghiên cứu, hiệp hội ngành hàng, tạo sức bật mới cho sản xuất Việt Nam.

Cơ chế là cơ quan Nhà nước có vai trò định hướng, xây dựng khung pháp lý, ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đất đai, thuế và hạ tầng, còn khu vực tư nhân chủ động liên kết, đầu tư R&D, chuyển đổi số - xanh, tham gia đào tạo nhân lực và hình thành mạng lưới sản xuất xanh - tuần hoàn.

Mục tiêu cuối cùng là tạo sức bật cho công nghiệp Việt Nam vươn lên vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu, xây dựng nền sản xuất tự chủ, xanh và bền vững.

Ông Tiền nhấn mạnh doanh nghiệp Việt phải có khát vọng, phải dám nghĩ, dám làm và dám tiên phong. Mặt khác, ông cho rằng doanh nghiệp tư nhân đang có tinh thần bứt phá, nhưng để kết nối với Nhà nước thì vẫn cần cơ chế phối hợp hiệu quả hơn.

Cũng theo ông Tiền, trong bối cảnh công nghệ thay đổi từng ngày, "không đổi mới là chết". Doanh nghiệp không thể tồn tại nếu không đổi mới trong một thế giới luôn chuyển động.

Đặc biệt, ông nhìn nhận chuyển đổi số là cơ hội vàng để doanh nghiệp Việt Nam bứt phá, nhất là khi Chính phủ và các bộ ngành đang tạo nhiều ưu đãi và cơ chế mở để đón nhận công nghệ mới.

Ông Vũ Văn Tiền là nhà sáng lập Tập đoàn Geleximco, đặt nền móng cho một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn mạnh hàng đầu Việt Nam. Geleximco hiện phát triển trong nhiều lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, năng lượng, bất động sản, tài chính - ngân hàng, thương mại dịch vụ...

Song song với vai trò tại Geleximco, ông Tiền cũng có dấu ấn sâu đậm trong lĩnh vực ngân hàng. Ông là một trong những người sáng lập Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), hiện giữ chức Phó chủ tịch kiêm Thành viên thường trực, đồng thời chủ nhiệm các Ủy ban chuyển đổi số, ngân hàng số, nhân sự và là Thành viên của Ủy ban chiến lược tại nhà băng này.