Làm rõ khả năng thu xếp khoản vay hơn 6 tỷ USD cho sân bay Gia Bình

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh).

Gia Bình sẽ là "siêu" cảng hàng không 5 sao lớn nhất tại miền Bắc. Ảnh: Đinh Hà.

Chiều 6/11, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tờ trình của Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Ông Trần Hồng Minh cho biết dự án nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ khai thác lưỡng dụng, bảo đảm hoạt động an ninh - quốc phòng và các sự kiện đối ngoại quan trọng, trong đó có Hội nghị Cấp cao APEC năm 2027.

Bộ trưởng khẳng định việc đầu tư xây dựng sân bay Gia Bình là bước đi chiến lược, mang tính đột phá, góp phần tái cấu trúc mạng lưới hàng không vùng Thủ đô theo mô hình "trung tâm kép" đã được nhiều đô thị lớn trên thế giới áp dụng thành công.

Theo tờ trình, tổng mức đầu tư dự án là 196.378 tỷ đồng cho hai giai đoạn, trong đó giai đoạn một cần 141.236 tỷ đồng . Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đạt tiêu chuẩn 4F, đáp ứng 30 triệu khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa vào năm 2030; đến năm 2050, công suất nâng lên 50 triệu khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Sân bay sẽ có hai cặp đường cất hạ cánh song song, mỗi cặp gồm hai đường cách nhau 1.800 m, bảo đảm khả năng cất - hạ cánh độc lập, tối ưu khai thác và quản lý bay. Đến năm 2030, Gia Bình có 83 vị trí đỗ máy bay, tăng lên 123 vào năm 2050.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết Thường trực Ủy ban nhất trí với sự cần thiết đầu tư dự án.

Tuy nhiên, ông Mãi đề nghị làm rõ tính khả thi và tương thích về kỹ thuật của mô hình khai thác "đa trung tâm hàng không vùng Thủ đô", nhằm bảo đảm an toàn, hiệu quả và tính đồng bộ trong khai thác.

Về nguồn vốn, Ủy ban cho rằng cần làm rõ hơn cơ sở tính toán, so sánh suất đầu tư với các sân bay tương đương trong khu vực, điều chỉnh theo giá địa phương để lựa chọn mức chi phí phù hợp, tối ưu.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị làm rõ khả năng thu xếp khoản vay khoảng 167.000 tỷ đồng (tương đương hơn 6,3 tỷ USD ) và tính toán tác động chi phí lãi vay trong trường hợp chậm tiến độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Quốc hội.

Đối với tiến độ, Thường trực Ủy ban đề nghị đánh giá tính khả thi tiến độ phục vụ APEC 2027, đặc biệt trong bối cảnh còn nhiều vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật và điều kiện địa chất.

Về môi trường, ông Mãi nhấn mạnh cần bổ sung báo cáo đánh giá tác động chi tiết, nhất là yếu tố thủy văn, ngập úng, biến đổi dòng chảy; xây dựng kế hoạch quản lý môi trường, giám sát khí thải, tiếng ồn, nước thải.