Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt 'siêu' sân bay Gia Bình

Sân bay Gia Bình được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao của SkyTrax với tổng vốn đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng.

Gia Bình sẽ là "siêu" cảng hàng không 5 sao lớn nhất tại miền Bắc. Ảnh: Đinh Hà.

Chính phủ vừa có tờ trình đề nghị Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo hình thức đầu tư quy định tại Luật Đầu tư.

Theo đó, dự án sân bay Gia Bình được triển khai trên địa bàn các xã: Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao thuộc tỉnh Bắc Ninh với diện tích khoảng 1.884 ha.

Đây là dự án quan trọng quốc gia, thực hiện đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. Quốc hội là cấp có thẩm quyền chấp thuận đầu tư. Nhà đầu tư là CTCP Tập đoàn Masterise.

Sân bay được định hướng trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, đẳng cấp quốc tế, phục vụ khai thác lưỡng dụng, đảm bảo hoạt động an ninh - quốc phòng và các sự kiện đối ngoại quan trọng, trong đó có Hội nghị cấp cao APEC năm 2027.

Nơi đây cũng hướng đến đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí của Skytrax; là cửa ngõ hàng không của miền Bắc, là cảng hàng không trung chuyển hành khách, hàng hóa và cơ sở bảo dưỡng, đại tu máy bay của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo đó, sân bay Gia Bình được đầu tư với quy mô cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO); đáp ứng nhu cầu khai thác khoảng 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm giai đoạn đến năm 2030; tiến tới khoảng 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm theo tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, điểm nhấn nổi bật nhất tại dự án là việc Chính phủ đề xuất xây dựng 2 cặp đường cất hạ cánh song song, mỗi cặp bao gồm 2 đường cất hạ cánh; khoảng cách giữa hai cặp đường cất hạ cánh là 1.800 m để bảo đảm khả năng cất hạ cánh độc lập nhằm tối ưu công tác quản lý bay và khai thác.

Chiều dài các đường cất hạ cánh khoảng 3.500-4.000 m, đáp ứng khả năng khai thác đối với tất cả loại máy bay thân rộng, tầm xa thế hệ mới hiện nay.

Nhà ga hành khách được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn phục vụ 5 sao của Skytrax, tập trung tối ưu hóa công năng khai thác, tổ chức không gian hiệu quả, bảo đảm phục vụ lưu lượng hành khách lớn một cách thuận tiện, hợp lý.

Giai đoạn đến năm 2030 được xây dựng với diện tích dự kiến khoảng 350.000 m2; đến 2050 được mở rộng với diện tích dự kiến khoảng 460.000 m2.

Nhà ga VIP được xây dựng độc lập với khu nhà ga hành khách với diện tích dự kiến khoảng 5.900 m2. Nhà ga hàng hóa được xây dựng theo các mô-đun và được mở rộng theo nhu cầu từng thời điểm mà không làm ảnh hưởng đến quá trình khai thác của các nhà ga đã xây dựng.

Giai đoạn đến năm 2030 được xây dựng với diện tích dự kiến khoảng 11 ha để đáp ứng công suất khoảng 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm; giai đoạn đến năm 2050 được mở rộng với diện tích dự kiến khoảng 26 ha để đáp ứng công suất khoảng 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Với quy mô như trên, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng bằng nguồn vốn của nhà đầu tư; trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư khoảng 29.457 tỷ đồng (tương ứng với 15% tổng vốn đầu tư); vốn huy động hợp pháp khoảng 166.921 tỷ đồng (tương ứng với 85% tổng vốn đầu tư).

Chính phủ dự kiến phân kỳ đầu tư dự án theo 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1.1 (năm 2025-2027) đầu tư xây dựng các công trình cần thiết để phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027; giai đoạn 1.2 (năm 2026-2030) hoàn thành xây dựng các công trình còn lại của giai đoạn 1, bảo đảm đồng bộ vận hành, khai thác đáp ứng công suất 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm.

Giai đoạn 2 của dự án (năm 2031-2050) sẽ tập trung hoàn thành xây dựng các công trình đáp ứng công suất 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Dự kiến, thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm, từ 2025 đến 2095.