Sẽ làm đường 33.000 tỷ nối Thủ đô với sân bay Gia Bình

Hà Nội đề xuất HĐND phê duyệt tuyến đường gần 33.000 tỷ nối Thủ đô với sân bay Gia Bình, đổi lại quỹ đất hơn 720 ha làm thanh toán cho nhà đầu tư.

UBND TP Hà Nội vừa có Tờ trình gửi HĐND thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) với Thủ đô. Công trình được đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), với tổng mức đầu tư dự kiến 32.970 tỷ đồng .

Theo UBND TP Hà Nội, dự án nhằm tạo tuyến kết nối ngắn nhất, hiện đại nhất giữa sân bay Gia Bình với trung tâm Thủ đô, góp phần giảm tải cho sân bay Nội Bài, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác logistics, thương mại điện tử. Đây cũng là công trình được kỳ vọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo hoạt động các chuyến bay chuyên cơ phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đối ngoại quốc tế.

Dự án bao gồm đoạn tuyến làm mới dài 7 km, nối từ điểm đầu giáp với địa phận Bắc Ninh đến vị trí giao với cao tốc Hà Nội - Hạ Long và Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3. Tuyến đường cũng có 6,55 km đi trùng với tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và Vành đai 3, đoạn này sẽ được mở rộng từ 35 m lên 120 m. Dự án cũng bao gồm 2 nhánh kết nối phục vụ hướng rẽ trái trực tiếp từ Gia Bình về cầu Tứ Liên và hướng rẽ phải từ cầu Tứ Liên về Gia Bình; quy mô mỗi nhánh rẽ dự kiến 3 làn xe với bề rộng 14 m, chiều dài khoảng 2,5 km. Tổng nhu cầu sử dụng đất sơ bộ khoảng 290 ha.

Toàn tuyến sẽ đi qua địa phận các xã Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh (Hà Nội) và hai phường Từ Sơn, Phù Khê (tỉnh Bắc Ninh).

Dự kiến, dự án sẽ triển khai trong giai đoạn 2025-2026. Hình thức thanh toán cho nhà đầu tư được xác định bằng quỹ đất, gồm 3 khu đất quy hoạch tại các xã Phù Đổng, Thuận An (Hà Nội) với tổng diện tích hơn 720 ha. Nhà đầu tư đề xuất là Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group).

UBND TP Hà Nội khẳng định việc xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô là cần thiết, phù hợp quy hoạch. Thành phố kiến nghị HĐND xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư để triển khai.

Về sân bay Gia Bình, dự án vừa được khởi công vào ngày 19/8 vừa qua. Nhà đầu tư thực hiện là CTCP Tập đoàn Masterise. Theo kế hoạch, sân bay cơ bản hoàn thành và bước đầu đưa vào khai thác từ cuối năm 2026 phục vụ hội nghị thượng đỉnh APEC 2027.

Sân bay có quy mô hơn 1.900 ha, tổng mức đầu tư khoảng 120.800 tỷ đồng . Xét theo diện tích, sân bay này rộng hơn Nội Bài và Tân Sơn nhất (khoảng 1.500 ha), chỉ đứng sau sân bay Long Thành (5.000 ha).

Theo quy hoạch, Gia Bình là sân bay cấp 4E, công suất khai thác khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm. Loại tàu bay khai thác bao gồm tàu bay B777, B787, A350, A321 và các tàu bay chuyên cơ, chuyên dùng khác. Tầm nhìn đến năm 2050, công suất sân bay đạt khoảng khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.