Tổng Bí thư thăm và làm việc tại Dự án Cảng Hàng không Long Thành

  • Thứ năm, 13/11/2025 11:14 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Sáng 13/11, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đã tới thăm công trình và làm việc về tình hình thực hiện dự án trọng điểm quốc gia xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV; Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các Bộ, ngành liên quan và tỉnh Đồng Nai.

Dưới đây là một số hình ảnh ban đầu do phóng viên Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ghi lại:

San bay Long Thanh anh 1

Quang cảnh buổi làm việc.
San bay Long Thanh anh 2

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.
San bay Long Thanh anh 3

Hình ảnh tại buổi làm việc.
San bay Long Thanh anh 4

Hình ảnh tại buổi làm việc.
San bay Long Thanh anh 5

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà các cán bộ, công nhân làm việc trên công trường.
San bay Long Thanh anh 6

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, động viên các cán bộ, công nhân làm việc trên công trường.
San bay Long Thanh anh 7

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác nghe báo cáo và giới thiệu về công trình.
San bay Long Thanh anh 8

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác thăm công trình.
San bay Long Thanh anh 9

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác nghe báo cáo và giới thiệu về công trình.
San bay Long Thanh anh 10

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác nghe báo cáo và giới thiệu về công trình.

Lộ trình tránh tắc đường thời gian sửa cao tốc TP.HCM - Long Thành

CSGT TP.HCM khuyến cáo người dân các tuyến đường thay thế khi cao tốc TP.HCM - Long Thành và khu vực nút giao Vành đai 3 - Tân Vạn bị hạn chế lưu thông.

07:22 18/7/2025

Bổ sung 600.000 m3 đá phục vụ dự án sân bay Long Thành

Đồng Nai đã làm việc với Ban quản lý Dự án sân bay Long Thành, qua đó thống nhất phân khai bổ sung gần 600.000 m3 đá để phục vụ dự án sân bay Long Thành.

21:05 14/7/2025

Để sân bay Long Thành vươn tầm thế giới như Changi, Suvarnabhumi

Theo chuyên gia, cần có chiến lược quy hoạch đồng bộ, hạ tầng và thể chế đủ mạnh để sân bay Long Thành vươn tầm thế giới như Changi hay Suvarnabhumi.

06:17 28/6/2025

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.

https://dangcongsan.vn/tin-hoat-dong/tong-bi-thu-to-lam-tham-va-lam-viec-tai-cong-truong-du-an-cang-hang-khong-quoc-te-long-thanh.html

Hiền Hòa/dangcongsan.vn

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Sân bay Long Thành Thành phố Hồ Chí Minh Vũ Hồng Thanh Trần Hồng Hà Tô Lâm Nguyễn Văn Thể Tổng Bí thư Tô Lâm Sân bay Long Thành Cảng Long Thành

  • Vũ Hồng Thanh

    Vũ Hồng Thanh

    Ông Vũ Hồng Thanh là Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

    • Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
    • Năm sinh: 1962
    • Quê quán: Hải Dương
    • Học vị, học hàm: Kỹ sư cơ khí

  • Trần Hồng Hà

    Trần Hồng Hà

    Ông Trần Hồng Hà là Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Ông từng giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

    • Chức vụ: Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường
    • Năm sinh: 1963
    • Quê quán: Hà Tĩnh
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ khai thác mỏ

  • Nguyễn Văn Thể

    Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể

    Ông Nguyễn Văn Thể là Bộ trưởng Giao thông vận tải; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Trung ương khoá XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

    • Chức vụ: Bộ trưởng Giao thông vận tải
    • Năm sinh: 1966
    • Quê quán: Đồng Tháp
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ giao thông

Nuoc cuon mot nguoi mat tich o Dong Nai hinh anh

Nước cuốn một người mất tích ở Đồng Nai

36 phút trước 11:00 13/11/2025

0

Sáng 13/11, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các lực lượng địa phương tích cực tìm kiếm người bị nước cuốn trôi.

Da Nang cong bo tinh huong khan cap ve thien tai hinh anh

Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

1 giờ trước 10:34 13/11/2025

0

Ngày 13/11, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã ký các Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình hình sạt lở tại một số địa phương.

