Tổng Bí thư thăm và làm việc tại Dự án Cảng Hàng không Long Thành

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV; Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các Bộ, ngành liên quan và tỉnh Đồng Nai.
Dưới đây là một số hình ảnh ban đầu do phóng viên Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ghi lại:
Quang cảnh buổi làm việc.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.
Hình ảnh tại buổi làm việc.
Hình ảnh tại buổi làm việc.
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà các cán bộ, công nhân làm việc trên công trường.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, động viên các cán bộ, công nhân làm việc trên công trường.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác nghe báo cáo và giới thiệu về công trình.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác thăm công trình.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác nghe báo cáo và giới thiệu về công trình.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác nghe báo cáo và giới thiệu về công trình.
