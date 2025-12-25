Không khí lạnh gây gió cấp 7, giật cấp 9 trên biển

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng không khí lạnh ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo ngày và đêm 25/12, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan: có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo, ngày và đêm 26/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa): gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0 m.

Khu vực Giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 3,0-5,0 m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.