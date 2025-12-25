Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Không khí lạnh gây gió cấp 7, giật cấp 9 trên biển

  • Thứ năm, 25/12/2025 11:04 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng không khí lạnh ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo ngày và đêm 25/12, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan: có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khong khi lanh tran ve anh 1

Cảnh báo, ngày và đêm 26/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa): gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0 m.

Khu vực Giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 3,0-5,0 m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Miền Bắc rét đỉnh điểm

Ngày 25-26/12, miền Bắc rét đỉnh điểm trong đợt không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng phổ biến 12-15 độ, vùng núi Bắc Bộ 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

6 giờ trước

Thời tiết khu vực TP.HCM đã bước vào đầu mùa khô

Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, TP.HCM đã bước vào đầu mùa khô, trời ít mưa. Trong khi thời tiết Bắc bộ đang chịu tác động của không khí lạnh.

08:49 15/12/2025

Không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ tăng 3-4 độ C

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh, nhưng đã suy yếu. Nhiệt độ tăng hơn những ngày trước khoảng 3-4 độ C.

06:54 15/12/2025

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://vov.vn/xa-hoi/khong-khi-lanh-gay-gio-cap-7-giat-cap-9-tren-bien-post1256467.vov

PV/VOV

Không khí lạnh tràn về Không khí lạnh Thời tiết Bão Áp thấp nhiệt đới

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý