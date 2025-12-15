Thời tiết khu vực TP.HCM đã bước vào đầu mùa khô

Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, TP.HCM đã bước vào đầu mùa khô, trời ít mưa. Trong khi thời tiết Bắc bộ đang chịu tác động của không khí lạnh.

Khu vực TP.HCM dự báo duy trì hình thái thời tiết ổn định trong những ngày đầu tuần.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng - thủy văn) và Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, ngày 15/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rải rác. Trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất tại đồng bằng Bắc bộ phổ biến từ 13-16 độ C; riêng khu vực trung du và miền núi từ 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Bắc Trung bộ, nhiệt độ thấp nhất là 15-18 độ C, nhiệt độ trung bình 17-19 độ C.

Riêng tại Hà Nội, ngày 15/12, sáng nhiều mây, không mưa, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực phía Bắc và phía Tây Hà Nội là 14-16 độ C, khu vực trung tâm Hà Nội và phía Nam là 15-17 độ C. Trưa và chiều giảm mây, có lúc hửng nắng; nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C, riêng khu vực trung tâm 22-24 độ C. Trạng thái thời tiết này duy trì đến ngày 16/12 tại Hà Nội.

Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai ngày 15/12 có mưa (cục bộ có nơi mưa to). Phía Bắc của Trung bộ trời rét, Nam Trung bộ trời lạnh. Từ ngày 16/12, mức độ rét và lạnh ở các khu vực này thu hẹp (chỉ từ về đêm và sáng).

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ ngày 15/12 nắng, chiều tối và đêm có thể có mưa rào. Thời tiết khu vực TP.HCM đang vào đầu mùa khô, duy trì hình thái ổn định từ ngày 15/12 đến ngày 19/12: đêm và sáng sớm trời mát (nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C), ban ngày nắng, có lúc nắng nóng (nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C).