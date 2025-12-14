Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thời tiết ngày 15/12: Miền Bắc rét khô, ngày nắng; Trung Bộ mưa dông

  • Chủ nhật, 14/12/2025 22:08 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Ngày 15/12, khu vực Bắc Bộ và Hà Nội rét về đêm và sáng sớm, ngày nắng, nền nhiệt dao động 12-24 độ C; Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to kèm nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh; Nam Bộ và Tây Nguyên phổ biến ngày nắng, nhiệt độ cao nhất trên 30 độ C.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước, đêm 14, ngày 15/12:

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ.Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ.Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, vùng núi và trung du 8-11 độ, có nơi dưới 6 độ.Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 13-16 độ; phía Nam 16-19 độ.Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 20-23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 21-23 độ, phía Nam 23-25 độ.Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 29-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

