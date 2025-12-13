Thời tiết ngày 14/12: Bắc Bộ tiếp tục rét, Trung Bộ mưa lớn

Ngày 14/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ khiến trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, kèm mưa rào rải rác. Khu vực Trung Bộ, đặc biệt từ Thanh Hóa đến Huế và dọc duyên hải Nam Trung Bộ, có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 13/12, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa, mưa vừa, cục bộ xuất hiện mưa to. Từ 7h-15h cùng ngày, một số nơi ghi nhận lượng mưa trên 35mm như: Ba Chẽ (Quảng Ninh) 36mm, Vĩnh Bảo (Hải Phòng) 37,2mm, Lục Ngạn (Bắc Ninh) 37,5mm, Thuyền Quan (Hưng Yên) 37,6mm.

Dự báo, từ chiều tối nay đến hết ngày 14/12, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Chiều tối và đêm 13/12, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác, có nơi kèm dông; cục bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to với lượng mưa trên 30mm.

Trong đêm 13/12 và ngày 14/12, khu vực TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa; lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Bắc Bộ nhiều nơi rét đậm, rét hại. Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước, đêm 13, ngày 14/12:

TP. Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ.Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ.Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét; riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi và trung du 9-12 độ, có nơi dưới 7 độ.Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc chuyển rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ; phía Nam có nơi 19-21 độ.Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, phía Nam có nơi trên 21-23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, ngày có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ.Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.