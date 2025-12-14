Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày: Trời tạnh ráo trước khi xuất hiện mưa

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới, trời tạnh ráo sau 1 ngày mưa rét, hình thái thời tiết này không kéo dài lâu khi khu vực này sắp xuất hiện mưa nhỏ.

Ngày 14/12, Hà Nội nhiều mây, mưa còn xảy ra vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14°C, cao nhất 18-20°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới tại trung tâm TP Hà Nội, khu vực này tạnh ráo, trời không mưa, nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ lên 22°C, thấp nhất dao động 14-15°C.

Hai ngày sau đó (17-18/12), khu vực trung tâm TP Hà Nội xuất hiện mưa nhỏ, trời nhiều mây, nhiệt độ cao nhất tăng lên 23°C, thấp nhất phổ biến ngưỡng 17-18°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF.

Từ 19-23/12, thời tiết khu vực này khô ráo trở lại, trời không mưa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động 23-25°C, thấp nhất phổ biến ngưỡng 16-18°C.

Tin không khí lạnh mạnh và rét

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, sau khi bao trùm Đông Bắc Bộ, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to; Quảng Trị đến TP Đà Nẵng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ giảm 3-6°C. Ở Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9.

Sau một ngày mưa rét do tác động của đợt không khí lạnh mạnh, thời tiết miền Bắc đã tốt lên, có nắng và ấm áp hơn.

Ngày 14/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Trong đó, vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm với nhiệt độ thấp nhất dao động 8-11°C, vùng núi cao có nơi rét dưới 6°C. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 12-15°C, Bắc Trung Bộ 13-16°C.

Thời tiết Hà Nội duy trì trạng thái rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15°C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm 14/12, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác. Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6 m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trời rét đậm, có nơi rét hại, khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.