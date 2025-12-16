Cận cảnh cầu Phước Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành sắp về đích

Sau nhiều năm tạm ngưng, dự án cầu Phước Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đang được dồn toàn lực thi công khẩn trương trở lại, dự kiến hoàn thành sau 15 tháng.

Công trình xây dựng cầu Phước Khánh được khởi động lại từ đầu tháng 5/2023 sau khi hoàn tất lựa chọn nhà thầu thi công mới. Gói thầu hiện có tên J3-1 (thi công phần còn lại của gói thầu J3 trước đây).

So với hình ảnh được ghi nhận cách đây hơn 3 tháng, đến nay trụ P16 phía Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã vươn lên với 6 bó cáp dây văng, đánh dấu bước tiến quan trọng trên công trường

Trụ chính P15 phía Cần Giờ cũng đã thi công xong bó cáp dây văng thứ 5, đang trong giai đoạn thi công bó số 6.

Tại hai bên bờ Cần Giờ và Nhơn Trạch, đường dẫn lên cầu đã được thi công trải nhựa, lắp lan can, hệ thống chiếu sáng...

Cầu Phước Khánh là một trong hai cây cầu lớn nhất trên cao tốc Bến Lức - Long Thành. Công trình bắc qua sông Lòng Tàu (nối Cần Giờ, TP.HCM và Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Cầu được thiết kế dây văng, dài hơn 3 km, rộng gần 22 m, tĩnh không 55 m - cao nhất trong các cây cầu tại Việt Nam.

Liên danh Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam - Công ty TNHH Freyssinet Việt Nam là đơn vị trúng thầu với giá trị hợp đồng hơn 635 tỷ đồng , thời gian thi công trong 450 ngày.

Trước đó, gói thầu xây cầu Phước Khánh được VEC ký hợp đồng với liên danh Sumitomo Mitsui - Cienco 4, bắt đầu triển khai từ tháng 1/2016.

Tuy nhiên, do vướng mắc về bố trí vốn và gia hạn hiệp định vay, nên từ năm 2020 gói thầu tạm dừng khi đã đạt hơn 80% khối lượng. Sau gần 5 năm, gói thầu này mới tìm được đơn vị thi công mới thay thế.

Việc khởi động lại gói thầu này được xem là bước quan trọng giúp nối thông toàn bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành. Hiện tại trên toàn tuyến, các gói thầu khác đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Khởi công năm 2014, cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng chiều dài gần 58 km, đi qua Đồng Nai, TP.HCM và Tây Ninh, tổng mức đầu tư 31.300 tỷ đồng , hiện giảm xuống còn 29.587 tỷ.

Tuyến đường có 4 làn xe chạy, 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ tối đa 100 km/h. Đây là dự án cao tốc lớn nhất phía Nam giúp liên kết hai vùng Đông và Tây Nam Bộ, phân luồng xe không phải chạy qua nội đô TP.HCM. Tuy nhiên, dự án chậm triển khai do khó khăn về chính sách đầu tư, thiếu vốn.

Nút giao Mỹ Yên nối 3 cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3 TP.HCM sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12 giúp tăng kết nối khu vực cửa ngõ phía tây.

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, địa phương tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu để kịp hoàn thành cao tốc Bến Lức - Long Thành và Biên Hòa - Vũng Tàu trong năm nay.

