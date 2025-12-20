Việt Nam có 'siêu ứng dụng' du lịch quốc gia

Ngày 20/12, tại Phú Quốc (An Giang), Visit Vietnam - nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Việt Nam - chính thức ra mắt, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình số hóa ngành du lịch quốc gia.

Khách tham dự hội thảo có cơ hội trải nghiệm phiên bản phát triển bước đầu của nền tảng Visit Việt Nam. Ảnh: Linh Huỳnh.

Nền tảng được giới thiệu trong khuôn khổ hội thảo "Visit Vietnam - Kết nối dữ liệu, kiến tạo tương lai du lịch" diễn ra tại đặc khu Phú Quốc (An Giang). Đây là dự án được bảo trợ bởi Chính phủ, đồng hành cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia, do Sun Group vận hành. Theo lộ trình công bố, Visit Vietnam dự kiến vận hành chính thức vào quý II/2026.

Khác với các ứng dụng du lịch đơn lẻ trước đây, Visit Vietnam được thiết kế như một hạ tầng dữ liệu thống nhất cho toàn ngành dựa trên 4 tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống", phục vụ đồng thời 3 nhóm đối tượng: cơ quan quản lý, doanh nghiệp và du khách. Trọng tâm của nền tảng là cung cấp bản đồ dữ liệu du lịch thời gian thực, cho phép theo dõi sức chứa điểm đến, điều tiết dòng khách và nhận diện sớm các rủi ro vận hành.

Ở góc độ người dùng, Visit Vietnam được phát triển như một nền tảng thương mại du lịch quốc gia, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và đóng vai trò như một "trợ lý du lịch ảo". Thay vì chỉ tìm kiếm thông tin hay đặt dịch vụ, người dùng có thể tự thiết kế chuyến đi một cách cá nhân hóa, phù hợp với tâm trạng hiện tại, mục đích, thời gian, ngân sách...

Từ đó, du khách có thể xây dựng lịch trình hoàn chỉnh, đặt dịch vụ lưu trú, vé tham quan, tour, phương tiện di chuyển; quản lý toàn bộ chuyến đi trên một giao diện thống nhất; tra cứu thông tin điểm đến theo thời gian thực; đồng thời nhận cảnh báo về tình trạng đông đúc, thời tiết hoặc những thay đổi phát sinh tại điểm đến.

Không chỉ là một "trợ lý du lịch ảo" hỗ trợ du khách, Visit Vietnam còn cung cấp cơ sở dữ liệu hữu ích cho cơ quan quản lý, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch - lữ hành. Ảnh: Linh Huỳnh.

Một điểm đáng chú ý của Visit Vietnam là khả năng cung cấp dữ liệu thống kê chính thống từ Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia cho các doanh nghiệp lữ hành và đơn vị cung ứng dịch vụ. Thông qua nền tảng, doanh nghiệp có thể theo dõi dòng khách, mức độ nhộn nhịp của từng điểm đến, xu hướng tìm kiếm, hoạt động nổi bật và hành vi tiêu dùng theo từng khung thời gian cụ thể.

Những dữ liệu này giúp phác họa "chân dung" từng thị trường khách theo thời gian thực. Chỉ với vài thao tác, doanh nghiệp có thể nhận diện đâu là điểm đến đang "nóng", thời điểm nào lượng khách tăng mạnh, khu vực nào có dấu hiệu quá tải hay loại hình trải nghiệm nào đang được quan tâm nhiều nhất. Từ đó, bức tranh thị trường sẽ liên tục được cập nhật theo biến động từng giờ, từng ngày. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp có thêm căn cứ để điều chỉnh sản phẩm, giá bán, phân bổ nhân sự hoặc tung ra các gói dịch vụ phù hợp đúng thời điểm thị trường cần.

Bên cạnh đó, Visit Vietnam kết hợp dữ liệu thanh toán quốc tế từ VISA để phát triển báo cáo phân tích thị trường, cho phép doanh nghiệp nhận diện thị trường có giá trị cao, xu hướng chi tiêu, biến động theo mùa vụ và hành vi tiêu dùng của từng nhóm khách.

Hội thảo có sự tham dự của nhiều đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương. Ảnh: Linh Huỳnh.

Nhận định về ý nghĩa của Visit Vietnam, ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho rằng sự ra đời của nền tảng được đánh giá là đúng thời điểm, khi cả nước đang thực hiện chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực.

Visit Vietnam không chỉ là hệ thống dữ liệu, mà còn xây dựng khung dữ liệu chuẩn quốc gia cho ngành du lịch. Nền tảng hỗ trợ cơ quan quản lý trong thống kê, báo cáo và dự báo phát triển; đồng thời cung cấp cho doanh nghiệp công cụ vận hành, kinh doanh, từ điều hành tour đến vé điện tử. Bên cạnh đó, Visit Vietnam có khả năng kết nối với các nền tảng quốc tế, góp phần quảng bá điểm đến Việt Nam và tăng cường liên thông với các tổ chức du lịch toàn cầu.

"Đây là bước chuyển về tư duy phát triển, là cách ngành du lịch chuẩn bị cho tương lai dựa trên dữ liệu, công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Khi dữ liệu trở thành nền tảng, du lịch Việt Nam sẽ có điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp cận hiệu quả hơn các phân khúc khách có giá trị cao", ông nói.