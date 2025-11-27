Visa thành trở ngại lớn nhất khi khách Việt xuất ngoại

Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 của Agoda cho rằng yếu tố then chốt để các thị trường thu hút thêm du khách Việt Nam chính là đơn giản hóa thủ tục thị thực.

Du khách Việt tại Hàn Quốc mùa tuyết rơi. Các nước Đông Bắc Á là điểm đến ưa thích của khách Việt Nam nhờ khoảng cách gần cùng visa tương đối thuận lợi. Ảnh: Mạnh Tiến Khôi.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu tại Việt Nam trong năm 2025 thúc đẩy khả năng chi tiêu và nhu cầu du lịch tăng cao vào năm tới.

Báo cáo của nền tảng kỹ thuật số Agoda chỉ ra rằng có tới 91% người tham gia khảo sát thuộc tầng lớp trên cho biết họ sẽ đi du lịch thường xuyên nếu các thủ tục thị thực được nới lỏng và việc tiếp cận các quốc gia mới trở nên dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, 58% du khách Việt cho rằng việc gỡ bỏ rào cản thị thực sẽ khuyến khích họ lên kế hoạch đến nhiều quốc gia và điểm đến mới trong năm 2026. Cụ thể, 6 trong 10 người cho biết chính sách thị thực đang hoặc có khả năng ảnh hưởng đến đến kế hoạch du lịch trong thời gian tới.

Ngoài ra, theo Chỉ số xếp hạng hộ chiếu Henley 2025, hộ chiếu Việt Nam xếp hạng 89 với 50 quốc gia cho phép nhập cảnh không cần thị thực. Điều này cho thấy tiềm năng lớn đối với những thị trường muốn thu hút thêm du khách Việt.

Du khách Mỹ khám phá khu ẩm thực Bến Nghé Street Food (TP.HCM). Ảnh: Linh Huỳnh.

Ngoài yếu tố thị thực, khách du lịch Việt Nam ưu tiên các lựa chọn tiết kiệm chi phí cho khoản lưu trú. Hơn 90% người được hỏi cho biết họ sẵn sàng chi tối đa khoảng 2,6 triệu đồng/đêm, trong đó, 56% du khách có kế hoạch chi dưới 1,3 triệu đồng ( 50 USD ) cho mỗi đêm nghỉ. Chỉ 36% dự định chi 1,3-2,6 triệu đồng (51- 100 USD ) mỗi đêm.

Cũng trong khảo sát, nhu cầu nghỉ dưỡng và thư giãn là động lực chính của du khách Việt khi đi du lịch, với 45% xem kỳ nghỉ như khoảng thời gian lý tưởng để tái tạo năng lượng.

Các yếu tố khám phá văn hóa (43%) và trải nghiệm ẩm thực (35%) lần lượt đứng thứ hai và thứ ba, mang đến góc nhìn thấu đáo cho các điểm đến đang tìm cách tiếp cận và thu hút du khách Việt trong năm 2026.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam, chia sẻ: "Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 mang đến góc nhìn rõ nét về những gì du khách Việt Nam tìm kiếm trong năm tới, từ khả năng tiếp cận thị thực tại các điểm đến mới dễ dàng hơn, đến các lựa chọn lưu trú tiết kiệm và những hành trình đáng nhớ bên gia đình, người thân.

Kết quả này cho thấy chính sách thị thực có tác động mạnh mẽ đến kế hoạch du lịch của họ, đặc biệt khi rào cản được gỡ bỏ, họ sẵn sàng khám phá nhiều hơn".