Tối thứ sáu của người trẻ: Spa tại nhà, ‘me-time’ thư giãn

Tan ca tối thứ sáu, nhiều Gen Z chọn “reset” tại nhà với hoạt động spa và chăm sóc cơ thể, nhằm xả stress sau một tuần bận rộn.

Kết thúc tuần làm việc với deadline nối tiếp, Thư Kỳ (25 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) không vội ra ngoài gặp gỡ hay check-in quán xá. Với Kỳ, cuối tuần là lúc mở ra thế giới riêng - nơi mọi ồn ào tạm dừng để nhường chỗ cho những niềm vui nhỏ giúp tái tạo năng lượng.

“Nghi thức me-time” của Gen Z này bắt đầu bằng bồn tắm nước nóng và hủ body scrub (tẩy tế bào chết) với mùi hương thư giãn dễ chịu. “Sau cả tuần ngồi máy tính, cảm giác được thả mình trong làn nước ấm giống như ‘reset’ cả cơ thể lẫn tinh thần. Với tôi, thói quen tẩy da chết không chỉ là bước chăm da đầu tiên, mà còn giúp từng lớp cảm xúc mỏi mệt, nặng nhọc cuốn trôi theo dòng nước”, cô nói.

Body scrub giúp chăm sóc cơ thể và tinh thần ngày cuối tuần.

Chia sẻ của Thư Kỳ khá điển hình cho “TGIF” (Thanks God it’s Friday) - cụm từ quen thuộc của giới trẻ để gọi tên khoảnh khắc tan ca tối thứ sáu. Không còn bó hẹp trong những buổi tiệc tùng ồn ào hay cuộc hẹn đến tối mịt, TGIF ngày nay mang sắc thái khác khi nhiều Gen Z ưu tiên khoảng thời gian chăm sóc bản thân sau một tuần học tập, làm việc căng thẳng.

Trong những “nghi thức” spa tại nhà cuối tuần, tẩy tế bào chết cơ thể thường là bước khởi động quen thuộc của nhiều bạn trẻ. Trên thực tế, hàng ngày, làn da chịu tác động từ ánh nắng, bụi bẩn, mồ hôi, điều hòa và sự ma sát quần áo, kết hợp cùng chu kỳ tái tạo tự nhiên khiến tế bào chết tích tụ. Tất cả tác động bên trong - bên ngoài làm da xỉn màu, bít tắc lỗ chân lông và khó hấp thu dưỡng chất. Việc sử dụng body scrub giúp loại bỏ lớp tế bào sừng già cỗi, giúp làn da thông thoáng, mềm mịn và hấp thu dưỡng chất tốt hơn trong chu trình skincare. Việc duy trì đều đặn thói quen sử dụng body scrub 1-2 lần mỗi tuần cũng góp phần cải thiện bề mặt da, hạn chế tình trạng sần ráp và mang lại cảm giác mịn màng rõ rệt ngay sau khi sử dụng.

Bên cạnh tác động lên làn da, nhiều Gen Z đánh giá body scrub còn mang lại hiệu quả rõ rệt về mặt tinh thần và là phương thức giảm stress hiệu quả. Mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu, kết hợp cùng kết cấu hạt scrub nhỏ mịn, tạo cảm giác thư thái khi massage trên da. Những chuyển động chậm rãi ấy giúp cơ thể thả lỏng và thư giãn, cuốn trôi mệt mỏi sau ngày dài.

Tẩy tế bào chế Dove với hương thơm thư giãn cho cảm giác sảng khoái sau ngày dài.

Chẳng cần chuẩn bị cầu kỳ, buổi spa tại gia dễ dàng bắt đầu với các bước đơn giản. Sau khi làm ướt cơ thể bằng nước ấm, bạn lấy một lượng scrub vừa đủ và massage body trong khoảng 3-5 phút, tập trung vào vùng da thô ráp như cánh tay, đầu gối hay lưng. Sau đó, bạn rửa sạch với nước để loại bỏ lớp tế bào chết rồi tiếp tục các bước kế tiếp như sữa tắm và dưỡng ẩm, serum.

Giữa nhịp sống nhanh của thành phố, “me-time” với Gen Z không cần quá cầu kỳ hay tốn kém. Đôi khi, việc chăm sóc bản thân là cách hiệu quả nhất để tái tạo năng lượng cho tuần mới phía trước. “Nghi thức” spa tại nhà vào tối thứ sáu cùng body scrub vì thế trở thành lựa chọn quen thuộc, giúp người trẻ chủ động cân bằng lại cả cơ thể lẫn tinh thần sau những ngày bận rộn.