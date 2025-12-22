Thương hiệu nào sản xuất xe đáng tin cậy nhất 2025?

Năm nay, một hãng xe Nhật Bản quen thuộc bất ngờ rời khỏi top tin cậy, trong khi một hãng xe Mỹ lọt vào top 10.

Theo Consumer Reports, bảng xếp hạng độ tin cậy năm nay ghi nhận nhiều sự xáo trộn ở nhóm giữa. Điều này đến từ sự chuyển dịch sang động cơ điện, hybrid của nhiều nhà sản xuất. Vậy đâu là những hãng xe vẫn đạt điểm cao ở bài đánh giá độ tin cậy quen thuộc này, và cái tên nào vừa rời khỏi top?

Toyota, Lexus tiếp tục dẫn đầu

Lexus, Subaru và Toyota một lần nữa chiếm giữ các vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng độ tin cậy của Consumer Reports năm nay. Tiếp nối trong nhóm năm thương hiệu dẫn đầu là Honda và BMW.

Kết quả này dựa trên các bài đánh giá chi tiết từ các thành viên thuộc nhóm khảo sát, sở hữu xe và trải qua 20 đợt kiểm tra về vấn đề kỹ thuật tiềm ẩn, từ những lỗi nhỏ ở nội thất đến các sự cố nghiêm trọng về động cơ hay pin.

Đáng chú ý, các dòng xe Hybrid truyền thống (không cần cắm sạc) đang trở thành "điểm sáng" khi vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa có độ tin cậy vượt trội so với các dòng xe thuần xăng hoặc xe điện hóa phức tạp khác.

Bảng xếp hạng 10 thương hiệu ôtô đáng tin cậy của năm 2025. Ảnh: Consumer Reports.

Thống kê cho thấy trong số 26 thương hiệu được xếp hạng, có tới 13 mẫu xe kém tin cậy nhất thuộc về nhóm EV hoặc PHEV, trong khi không có bất kỳ mẫu Hybrid truyền thống nào lọt vào danh sách đen này.

Ví dụ, Kia là thương hiệu ghi nhận độ tin cậy thuộc top 10 thị trường. Trong đó, chiếc Carnival hybrid có điểm khuyến nghị cao nhất (72 điểm), còn xe điện EV ghi nhận điểm thấp nhất (24 điểm).

Đặc biệt dù nằm trong nhóm 3 thương hiệu ghi nhận mức tin cậy cao nhất, dòng sản phẩm mới của Honda là chiếc Prolugue lại được chấm điểm tin cậy dưới mức trung bình (25 điểm) do hàng loạt lỗi liên quan đến động cơ điện.

Tesla vụt sáng, Mazda rời top tin cậy

Tesla là thương hiệu gây bất ngờ lớn nhất năm nay khi nhảy vọt 8 bậc để đứng ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng. Consumer Reports ghi nhận Tesla đã khắc phục đáng kể các lỗi về thân vỏ, sơn và phụ kiện điện tử vốn từng là "nỗi đau đầu" của hãng trong nhiều năm.

Tuy nhiên, mẫu xe bán tải Cybertruck vẫn bị xếp vào nhóm có độ tin cậy dưới mức trung bình, và mẫu Model X với cửa cánh chim phức tạp vẫn chưa nhận được sự khuyến nghị từ tổ chức này.

Tesla Cybertruck vẫn bị chấm điểm tin cậy thấp trong năm 2025. Ảnh: NBC News.

Trái ngược với đà thăng tiến của Tesla, Mazda đã phải chịu một cú rơi tự do khi tụt tới 8 bậc trên bảng xếp hạng. Nguyên nhân chính đến từ các mẫu SUV cỡ trung mới như CX-70 và CX-90.

Khác với cách tiếp cận của Toyota hay Subaru là ưu tiên sử dụng lại các nền tảng lâu đời, được kiểm chứng độ tin cậy, Mazda đã "mạo hiểm" trang bị động cơ, hộp số và hệ dẫn động cầu sau hoàn toàn mới cho các mẫu xe này.

Kết quả là cả phiên bản chạy xăng và đặc biệt là phiên bản PHEV đều gặp phải hàng loạt sự cố liên quan đến pin và mô-tơ điện, khiến uy tín của thương hiệu bị ảnh hưởng nặng nề tại thị trường quốc tế.