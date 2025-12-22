Mua xe, lái xe sẽ có vài thay đổi đáng chú ý từ 1/1 năm sau

Từ đầu năm 2026, nhiều quy định, luật mới liên quan đến giao thông và thị trường ôtô, xe máy bắt đầu có hiệu lực. Vậy đâu là những thay đổi đáng chú ý?

Từ đầu năm 2026, một số quy định giao thông mới sẽ được áp dụng theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trong đó, nổi bật là các quy định liên quan đến thiết bị an toàn phù hợp sử dụng cho trẻ em khi di chuyển bằng ôtô và quy định hệ thống điểm giấy phép lái xe (GPLX).

Trẻ em không ngồi hàng đầu ôtô, phải có ghế an toàn

Theo quy định thuộc Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trẻ em dưới 10 tuổi hoặc chiều cao dưới 135 cm không được ngồi hàng ghế trước, cùng hàng ghế người lái.

Ngoài ra khi chở trẻ em, người lái buộc lắp đặt, sử dụng trang bị hỗ trợ an toàn phù hợp. Trong trường hợp vi phạm, người lái bị phạt hành chính từ 800.000 đồng đến một triệu đồng/lần.

Các thiết bị đạt chuẩn phải có đủ khả năng bảo đảm an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên ôtô, được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc khi ôtô giảm tốc độ đột ngột, bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em.

Trang bị an toàn cho trẻ bắt buộc với xe gia đình từ năm sau. Ảnh: Maxi cosi.

Các thiết bị an toàn thường được người dùng cân nhắc bao gồm ghế trẻ em ISOFIX, ghế nâng Booster Seat hay ghế nôi cho trẻ sơ sinh (Rear-Facing Car Seat),...

Đáng chú ý, quy định này không áp dụng với xe kinh doanh vận tải hành khách. Trên trang chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an lý giải quy định này đảm bảo tính khả thi và để phù hợp với điều kiện thực tiễn giao thông ở Việt Nam.

Giấy phép lái xe mới

Từ 1/1/2026, GPLX sẽ có thay đổi lớn về hình thức cũng như phân hạng. Cụ thể, giấy phép vật lý mới được làm bằng PET, có hoa văn nền hồng, ảnh chân dung nền xanh và mã QR ở góc phải mặt sau.

Ở mục phân hạng, GPLX mới cũng được phân chia thành các hạng theo quy định mới. Ví dụ, A1 dành cho người lái xe 2 bánh dưới 125 cc hoặc công suất điện dưới 11 kW. B1 là hạng GPLX của người lái môtô 3 bánh. Bằng lái ôtô được gộp chung là B, chỉ khác nhau ở ghi chú phân loại xe.

Mẫu GPLX mới được cấp từ 2026. Ảnh: Sở GTVT.

Người được cấp bằng lái xe hạng A1, A hay B đều được cập nhật 12 điểm trên mỗi bằng lái vào hệ thống của Bộ Giao thông Vận tải.

Nội dung Nghị định mới, nếu người dùng chưa bị trừ hết 12 điểm, sau 12 tháng nếu không ghi nhận vi phạm mới sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.

Trong trường hợp người lái bị trừ toàn bộ điểm sẽ bị cấm lái xe trong 6 tháng. Nếu muốn phục hồi điểm, người lái phải tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và đạt yêu cầu tùy loại bằng lái.

Xử lý vi phạm giao thông phải có chứng cứ hình ảnh

Theo yêu cầu từ Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã yêu cầu triển khai quy định về hình ảnh, dữ liệu khi xử phạt lỗi vi phạm giao thông.

Cụ thể, CSGT phải sử dụng camera gắn trên người hoặc bố trí camera ghi nhận toàn bộ quá trình kiểm tra. Toàn bộ dữ liệu hình ảnh cần được lưu trữ đúng quy định.

Từ 2026, tất cả hành vi vi phạm giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, khi xử phạt phải có dữ liệu hình ảnh, chứng cứ điện tử làm bằng chứng. Điều này nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông.

Thay đổi giá lệ phí trước bạ

Theo Nghị định số 175 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 10. Trong đó có quy định về việc phân cấp quyền hạn cho UBND các tỉnh, thành phố trong việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ.

Cụ thể từ tháng 1/2026, giá tính lệ phí trước bạ với ôtô, xe 2 bánh sẽ căn cứ theo Bảng giá được ban hành bởi UBND tỉnh, thành phố. Trước đó, mức phí trước bạ được áp dụng theo bảng giá từ Bộ Tài chính ban hành.

Mức phí trước bạ từ 2026 được ban hành theo UBND cấp tỉnh, thành phố. Ảnh: Hồng Quang.

Mức thu lệ phí trước bạ vẫn được giữ ổn định khoảng 2% ở xe máy. Với ôtô dưới 9 chỗ ngồi, mức thu lệ phí trước bạ là 10%, có thể điều chỉnh tăng thêm tối đa 5% tùy địa phương. Xe bán tải chở hàng cabin kép, xe van tải sẽ có mức thu tương đương 60% phí trước bạ của nhóm xe dưới 9 chỗ.

Có thể thấy, những thay đổi lớn trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ áp dụng từ năm 2026 cho thấy sự quyết tâm của các cơ quan quản lý trong việc tiệm cận với các tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Từ việc bảo vệ đối tượng yếu thế là trẻ em trên xe, đến việc minh bạch hóa quá trình xử phạt bằng dữ liệu hình ảnh hay hệ thống điểm GPLX, tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường giao thông văn minh và tự giác.