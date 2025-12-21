Người mua xe mới ở Hà Nội, TP.HCM có thể tiết kiệm đến 6 triệu đồng

Theo đề xuất, chủ xe có thể tiết kiệm đến 6 triệu đồng với mức phí đăng ký cấp biển số mới.

Bộ Tài chính vừa đề xuất giảm mức lệ phí trước bạ (cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số mới) với ôtô từ 9 chỗ trở xuống. Theo đề xuất, mức phí cấp biển số ôtô tại khu vực I (gồm Hà Nội và TP.HCM) sẽ được giảm từ 20 triệu xuống còn 14 triệu đồng. Đối với lệ phí cấp biển số ở khu vực II, mức phí đăng ký được giảm từ 200.000 đồng xuống còn 140.000 đồng.

Như vậy nếu so với quy định hiện tại, người mua ôtô có thể tiết kiệm khoảng 60.000 đồng nếu đăng ký xe mới ở khu vực II hoặc 6 triệu đồng nếu thuộc khu vực I.

Với đề xuất, người mua ôtô tại TP.HCM hay Hà Nội có thể tiết kiệm đến 6 triệu đồng phí trước bạ. Ảnh: Phương Lâm.

Đây là đề xuất nhằm thực hiện quyết định 1891 của Thủ tướng với phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, mục tiêu giảm khoảng 30% lệ phí đăng ký ôtô. Mức giảm này nhằm hỗ trợ sản xuất, kích cầu mua sắm.

Vào giai đoạn quý cuối quý II, mức lệ phí trước bạ với xe máy cũng từng được giảm trong năm 2025. Cụ thể, từ tháng 7, theo nghị định số 175, quy định mức thu lệ phí trước bạ lần đầu 2% với xe máy áp dụng với toàn bộ tỉnh thành. Từ lần thứ hai trở đi, mức thu áp dụng là 1%.

Trước đó, mức thu lệ phí đăng ký biển số xe máy lần đầu ở một số tỉnh thành là 2%. Tuy nhiên với chủ xe ở thành phố trự thuộc trung ương, tỉnh, mức lệ phí trước bạ cho xe máy từng ở mức 5%.