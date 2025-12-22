Dùng màn hình cảm ứng khi đang lái xe - mất thời gian, giảm an toàn

Vừa điều khiển xe vừa thao tác với màn hình cảm ứng khiến mức độ chính xác của tác vụ giảm đi, khả năng xe đi lệch làn cũng tăng thêm 40%.

Theo Carscoops, một nghiên cứu gần đây vừa xác nhận rằng việc tài xế “mò mẫm” trên màn hình cảm ứng trung tâm khi đang lái xe thực sự tiềm ẩn những rủi ro mất an toàn.

Trong khoảng 2 thập kỷ gần đây, các màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn đang âm thầm hạn chế sự xuất hiện hoặc thậm chí “khai tử” các phím bấm, núm xoay vật lý khỏi khoang nội thất ôtô. Nhiều nhà sản xuất đang quảng cáo màn hình cảm ứng cỡ lớn như một thiết kế hấp dẫn dành cho người dùng.

Một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Washington, hợp tác cùng Viện Nghiên cứu Toyota đã dẫn ra loạt số liệu cụ thể để khẳng định rằng các màn hình cỡ lớn có thể gây mất tập trung và dẫn đến nguy hiểm đáng kể khi sử dụng lúc đang lái xe.

Trong nghiên cứu, tổng cộng 16 người tham gia được đặt vào một khoang cabin mô phỏng có độ chính xác cao. Một nhóm các nhà nghiên cứu sẽ theo dõi chuyển động của mắt và tay, sự giãn nở đồng tử cũng như độ dẫn điện của da.

Người tham gia nghiên cứu được yêu cầu tương tác với màn hình cảm ứng trên xe, hoàn thành các nhiệm vụ ghi nhớ được thiết kế nhằm đo lường mức tải nhận thức. Kích thước đồng tử và phản ứng điện da sẽ là những dữ liệu then chốt giúp phản ánh mức độ hoạt động căng thẳng của não bộ.

Kết quả, nếu người lái xe được yêu cầu thực hiện các tác vụ liên quan đến màn hình cảm ứng khi đang lái xe, cả khả năng điều khiển xe cũng như độ chính xác của thao tác trên màn hình đều giảm đi đáng kể. Nhiệm vụ càng phức tạp, mức độ chính xác càng giảm.

Chuyên trang Carscoops nhấn mạnh rằng người tham gia nghiên cứu không được yêu cầu thực hiện các thao tác như nhắn tin hay lướt mạng xã hội. Các tác vụ thuộc nội dung nghiên cứu chỉ bao gồm điều chỉnh âm lượng, gửi hoặc nghe tin nhắn thoại, điều hướng nội dung giải trí...

Các tác vụ trước đây từng được xử lý đơn giản thông qua núm xoay hoặc phím bấm, giờ đây đòi hỏi sự phối hợp đồng thời của mắt, tay và cả khả năng nhận thức não bộ.

Nghiên cứu này chỉ ra việc tương tác với màn hình cảm ứng làm độ chính xác khi thao tác và tốc độ phản ứng giảm hơn 58% so với khi không lái xe. Mức độ lệch làn cũng tăng hơn 40% ngay khi người lái bắt đầu sử dụng màn hình cảm ứng. Như vậy, tài xế vừa lái xe mất an toàn hơn, vừa thao tác với màn hình tệ hơn khi phải thực hiện cả hai cùng lúc.

Giải pháp đơn giản nhất là quay trở lại với các phím bấm vật lý trong khoang lái, tuy nhiên điều này vẫn được đánh giá là khó thực hiện. Màn hình cảm ứng quá rẻ để ứng dụng trên ôtô và cũng giúp xe dễ bán hơn, do vậy sẽ tiếp tục là một phần quan trọng trên ôtô trong tương lai.

Nghiên cứu của Đại học Washington và Viện Nghiên cứu Toyota đã đề xuất một số ý tưởng khác để cải thiện tình hình. Một trong số đó là giảm số bước cần thực hiện trên màn hình cảm ứng để tiếp cận những tác vụ thường thực hiện khi lái xe, chẳng hạn tạo ra những phím tắt ngay trên màn hình.

Các hệ thống giải trí trên ôtô cũng có thể trở nên “thông minh” hơn bằng cách dự đoán trước một số thao tác của người dùng. Nhà sản xuất cũng có thể thiết kế các nút bấm có kích thước lớn hơn và màu sắc nổi bật hơn nhằm thu hút sự chú ý của người điều khiển xe.

Sau cùng, nghiên cứu cho rằng các hãng xe có thể áp dụng những hệ thống “nhạy theo tải nhận thức”, nhằm phát hiện khi người lái đang chịu mức tải nhận thức cao, từ đó phản ứng phù hợp như tạm thời hạn chế một số chức năng hoặc cảnh báo tài xế cần tập trung hơn vào việc quan sát đường.