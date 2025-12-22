Quy mô thị trường xe sang ở Mỹ được dự báo tăng gấp đôi

Thị trường xe sang ở xứ cờ hoa có thể đạt giá trị 215 tỷ USD vào năm 2035, theo kết quả một nghiên cứu.

Theo Carscoops, một nghiên cứu chuyên sâu về thị trường xe sang và siêu sang tại Mỹ cho thấy mảng kinh doanh ôtô đắt tiền ở xứ cờ hoa hiện có tổng định giá rơi vào khoảng 110 tỷ USD , có thể tăng lên thành 180- 215 tỷ USD vào năm 2035, tùy thuộc nhu cầu và lượng hàng tồn kho.

Nghiên cứu do Boston Consulting Group (BCG) và duPont Registry Group đồng thực hiện vạch ra những thay đổi trong thói quen mua sắm ôtô hạng sang theo thời gian thực.

Theo nghiên cứu này, sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất sẽ diễn ra ở phân khúc xe mới và ôtô đã qua sử dụng trong khoảng giá 100.000- 170.000 USD , doanh số thường niên dự kiến tăng 6-8%.

Nhóm xe hạng sang và siêu sang (giá bán từ 170.000 USD trở lên) vẫn sẽ tăng trưởng, nhưng với tốc độ không tốt bằng.

“Điểm nóng” của thị trường được dự báo nằm ở mảng ôtô đã qua sử dụng. Nhờ giá trị bán lại cao cũng như thực tế rằng xe sang ít xuống cấp nhanh như ôtô phổ thông, thị trường ôtô hạng sang đã qua sử dụng được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh gấp rưỡi so với thị trường xe sang mới trong vòng thập kỷ kế tiếp.

Sự bùng nổ của thị trường xe sang cũng được thúc đẩy bởi thế hệ người mua mới, sở hữu hành vi mua sắm rất khác so với nhóm khách hàng truyền thống.

Thế hệ Millennials và Gen Z được cho là liên tục xem xét danh mục xe, so sánh giữa nhiều thương hiệu khác nhau và ít trung thành với những tên tuổi danh tiếng hay lâu đời.

Khoảng 80% người mua ôtô hạng sang cho biết tham khảo xe trực tuyến hàng tuần hoặc hàng ngày, tuy nhiên không có kế hoạch mua ngay lập tức.

Nhóm này cũng cởi mở hơn với việc mua xe trực tuyến. Khoảng 75% người mua xe hạng sang cho biết sẽ cân nhắc thực hiện giao dịch tiếp theo hoàn toàn trực tuyến. Về phía các đại lý, xu hướng này vừa thú vị lại có phần đáng lo ngại.

Lãi suất tăng, lạm phát và những lo ngại về thuế quan dường như không ảnh hưởng đến xu hướng tăng trưởng của thị trường ôtô hạng sang. Làn sóng xe điện cũng được dự báo sẽ tạo ra ít ảnh hưởng, dù khách hàng trẻ tuổi thể hiện sự quan tâm khá nhiều dành cho ôtô điện hạng sang.

Ở mọi nhóm tuổi, cảm xúc đóng vai trò trung tâm trên thị trường ôtô hạng sang. Nghiên cứu chỉ ra khoảng 33% khách hàng cho biết sự gắn kết cảm xúc với một thương hiệu hoặc thiết kế là lý do chính để mua xe.

Trải nghiệm lái cũng là một trong những nguyên nhân giúp khách hàng sẵn sàng bạo chi cho những mẫu xe sang. Hơn 90% người được hỏi cho biết các sự kiện và chương trình lái thử của hãng giúp tăng sự hài lòng khi sở hữu xe sang.