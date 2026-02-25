Bán tải đua nhau ưu đãi đầu năm, khi xe ăn khách cũng phải giảm giá

Với sự xuất hiện của Toyota Hilux thế hệ mới, phân khúc bán tải bắt đầu bùng lên cuộc đua giảm giá ngay sau Tết Nguyên Đán.

Trước Tết Nguyên Đán, Toyota đã mang 3 phiên bản của Hilux thế hệ mới đến Việt Nam với hàng loạt thay đổi từ ngoại đến nội thất. Sự xuất hiện của Toyota Hilux được kỳ vọng sẽ thổi lên cuộc chiến sôi động ở phân khúc bán tải, nơi mà Ford Ranger từ lâu đã chiếm lĩnh.

Và ngay sau Tết, cuộc đua giảm giá của nhóm bán tải tiếp tục được triển khai.

Ford Ranger giảm 100% phí trước bạ

Gần như toàn bộ biến thể của Ranger đều được ưu đãi trong tháng 2. Ngoại trừ phiên bản XL được giảm 50% phí trước bạ, các tùy chọn còn lại như XLS, Raptor, Wildtrak hay Stormtrak được giảm đến 100% phí trước bạ.

Sau ưu đãi, giá của Ford Ranger XLS về khoảng 630 triệu đồng. Trong khi chiếc Ranger Raptor bản cao nhất là 2.0L 4WD AT màu xám hoặc cam (1,307 tỷ) nay chỉ còn 1,177 tỷ đồng .

Ngay cả phiên bản "giữ giá" nhất của dòng Ranger là Raptor cũng đang giảm 100% phí trước bạ. Ảnh: Bối Hạ.

Ngoài ra, khách hàng mua Ranger bản Stormtrak giá 1,039 tỷ cũng được tặng thêm một năm bảo hiểm vật chất, tổng giá trị khoảng 77 triệu đồng.

Đây có thể coi là đợt khuyến mại lớn nhất của mẫu bán tải này trong những tháng gần đây. Trước đó, Ranger cũng thường xuyên được ưu đãi trước bạ, nhưng thường dao động cao nhất khoảng 50% phí trước bạ.

Mitsubishi Triton tặng kèm phiếu nhiên liệu

Trong tháng 2, 3 phiên bản của mẫu bán tải Triton gồm 2WD AT GLX, 2WD AT Premium và 4WD AT Athlete đều được giảm 100% phí trước bạ, tương đương giá trị ưu đãi 40-56 triệu đồng. Bên cạnh đó, khách hàng mua All New Triton còn được tặng kèm phiếu nhiên liệu trị giá 10-20 triệu đồng.

Mitsubishi Triton ưu đãi phí trước bạ cho toàn bộ phiên bản. Ảnh: Phúc Hậu.

Sau ưu đãi, giá của Triton 2WD GLX và 2WD AT Premium được giảm về mức 605 triệu và 726 triệu đồng. Trong khi đó, bản AT Athlete được giảm về mức 858 triệu đồng.

Toyota Hilux tặng gói bảo hiểm

Dù chỉ vừa ra mắt, Toyota Hilux đã nhanh chóng được áp dụng ưu đãi. Trong đó, khách hàng mua Hilux bản Trailhunter được tặng kèm gói trang bị "du lịch phiêu lưu", gồm một số trang bị bodykit hay các phụ kiện cắm trại đi kèm.

Trong khi đó, 2 phiên bản Standard và Pro đi kèm gói bảo hiểm vàng thời hạn 12 tháng. Ngoài ra, khách hàng có thể quy đổi ưu đãi thành gói miễn phí bảo dưỡng 2 năm hoặc 30.000 km.

Toyota Hilux tặng kèm quà cho khách hàng tiên phong. Ảnh: Phong Vân.

Tại Việt Nam, Toyota Hilux được bán với 3 phiên bản, giá từ 632 triệu đến 903 triệu đồng.

Isuzu D-Max, Nissan Navara thì sao?

Trên trang chủ của Isuzu hay Nissan, thông tin về giá bán hay khuyến mại của các mẫu xe đã bị dừng cập nhật từ tháng 6/2025.

Tuy nhiên tại đại lý, cả Navara hay D-max đều đang được giảm khoảng 5-10 triệu đồng.Tuy nhiên đây là chương trình riêng của đại lý và nhân viên tư vấn, tùy thuộc vào độ "cắt máu" của nhân viên tư vấn.

Việc không quá "mặn mà" cập nhật chương trình khuyến mại của cả 2 mẫu xe đều khá dễ hiểu bởi đây là 2 tùy chọn mờ nhạt ở phân khúc bán tải.

Cả Isuzu D-max và Nissan Navara đều khá mờ nhạt ở phân khúc bán tải. Ảnh: Phúc Hậu, Nissan.

Trước sự thống trị của Ford Ranger, chỉ còn Triton và Hilux là có kỳ vọng ghi nhận doanh số ổn định. Trong khi Nissan Navara không công bố lượng xe giao đến tay khách hàng, Isuzu D-max ghi nhận doanh số trung bình chưa đến 600 chiếc/năm.

Nhìn chung, cuộc đua giảm giá ở phân khúc bán tải ngay sau Tết 2026 cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu. Trong khi Ford Ranger nỗ lực bảo vệ ngôi vương bằng những mức ưu đãi "chưa từng có", thì sự trở lại của Toyota Hilux thế hệ mới cùng các chính sách linh hoạt từ Mitsubishi Triton đang mở ra nhiều cơ hội sở hữu xe với giá tốt cho người dùng.

Với những ai đang có ý định sắm một chiếc xe đa dụng để phục vụ công việc và du lịch trong năm mới, tháng 2 này chính là "thời điểm vàng" để xuống tiền.