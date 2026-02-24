Loạt xe bán chậm năm ngoái có kịp 'đổi vận' tháng đầu năm?

Phần đông những mẫu xe bán chậm nhất thị trường Việt năm 2025 tiếp tục trải qua giai đoạn khó khăn ở tháng mở màn năm mới.

Thị trường ôtô Việt Nam khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn đáng chú ý. Danh sách xe bán chậm cũng nhận được khá nhiều sự quan tâm, ghi nhận sự góp mặt của nhiều mẫu xe khác nhau, từ "tân binh" cho đến xe chơi, SUV điện và cả những mẫu xe đã dừng bán trước thời điểm chốt doanh số năm.

Trong tháng đầu năm 2026, phần đông những cái tên trong danh sách xe bán chậm tiếp tục sở hữu doanh số kém. Một số thậm chí bị gạt ra khỏi thống kê doanh số do Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) thực hiện định kỳ.

Không còn được thống kê doanh số

Nếu như hồi năm 2024, báo cáo của VAMA gây chú ý với động thái lần đầu công bố doanh số chi tiết của phiên bản hybrid từng dòng xe, thì báo cáo năm 2026 lại sở hữu "điểm nhấn" từ cách gom các mẫu xe Kia Morning, Kia K5 và Kia Soluto vào nhóm "Xe khác".

Nhóm này ghi nhận sức bán 257 xe trong tháng đầu năm. Nếu giả định cả 3 chia sẻ doanh số bằng nhau ở kỳ báo cáo mở màn 2026, lượng tiêu thụ của từng cái tên sẽ ở mức xấp xỉ 86 xe.

Trong trường hợp đó, cả 3 mẫu xe gầm thấp của Kia đều thoát khỏi nhóm bán chậm nhất thị trường Việt tháng đầu năm. Tuy nhiên, đây chỉ là số liệu giả định, không phải số bán hàng thực tế.

Kia K5 và Kia Morning không được thống kê doanh số chi tiết ở tháng đầu năm 2026. Ảnh: Thaco.

Năm ngoái, Kia Morning và Kia K5 là những mẫu xe góp mặt trong danh sách bán chậm nhất toàn thị trường, doanh số sau 12 tháng đạt tương ứng lần lượt 299 xe và 267 xe. Kia Soluto cũng cận kề nhóm "ế" này khi lượng tiêu thụ cả năm dừng lại ở mức 323 xe, là sedan cỡ B ít người mua nhất Việt Nam.

Những mẫu xe bán chậm nhất năm 2025 còn ghi nhận một số cái tên quen thuộc như Isuzu mu-X (314 xe trong năm ngoái), Toyota Alphard (289 xe), Toyota Corolla Altis (285 xe), Suzuki Jimny (271 xe), Suzuki Fronx (231 xe), Mitsubishi Pajero Sport (180 xe) cùng với Ford Mustang Mach-E (22 xe) và Honda Civic Type R (2 xe).

Trong số các mẫu xe kể trên, duy nhất Suzuki Fronx có thể thoát khỏi nhóm bán chậm khi sở hữu doanh số 138 xe trong tháng đầu năm 2026. Thực tế, việc Suzuki Fronx góp mặt trong nhóm bán "ế" năm ngoái đến từ việc mẫu SUV cỡ A chỉ mới trải qua 2 tháng đầu tiên tại thị trường Việt Nam.

Ford Mustang Mach-E cũng là "tân binh" như Fronx, nhưng doanh số chưa thể cho thấy sự cải thiện. Tháng đầu năm 2026, SUV điện của Ford không bán được xe nào, thậm chí còn phải chịu một đợt triệu hồi tại Việt Nam, ảnh hưởng đến cả những xe đã bán lẫn lượng xe còn tồn kho.

Suzuki Fronx và Ford Mustang Mach-E đều là tân binh trên thị trường Việt, nhưng đang có màn thể hiện trái ngược nhau. Ảnh: Phúc Hậu.

Honda Civic Type R tiếp tục ghi nhận thêm một xe được bàn giao trước khi dừng bán tại Việt Nam. Doanh số Suzuki Jimny đạt 37 xe trong tháng 1, Isuzu mu-X ghi nhận doanh số 30 xe còn Toyota Alphard bán được 32 xe.

Toyota Corolla Altis sở hữu doanh số mở màn 6 xe trong năm 2026, còn Mitsubishi Pajero Sport khởi đầu năm mới với không xe nào được bàn giao cho khách Việt.

Khó lật ngược thế cờ

Trong danh sách ôtô bán chậm nhất năm 2025, Toyota Innova, Ford Explorer, Mazda6 hay Honda Accord cũng là những cái tên đáng chú ý. Loạt xe này hiện đã dừng bán tại Việt Nam, chưa rõ khả năng quay lại trong tương lai.

Những mẫu xe vẫn còn bán và tiếp tục lọt nhóm sở hữu doanh số thấp như Isuzu mu-X, Toyota Alphard, Toyota Corolla Altis, Suzuki Jimny hay Ford Mustang Mach-E và Honda Civic Type R nhìn chung cũng ít có cơ hội lật ngược thế cờ.

Isuzu mu-X và Suzuki Jimny là những cái tên quen mặt trong nhóm ôtô bán chậm nhất Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Bản thân những cái tên này luôn được nhắc đến như những mẫu xe khó bán. Giá cao, thương hiệu kém hấp dẫn, phân khúc không còn sức hút hay định vị "xe chơi" có thể được liệt kê như những nguyên nhân cho tình trạng bán chậm.

Chẳng hạn, Honda Civic Type R ở giá bán 2,999 tỷ đồng cùng chính sách giới hạn số lượng từ đầu sẽ không thể kỳ vọng có được doanh số cao tương tự những mẫu xe phổ thông cùng thương hiệu như Honda City, Honda CR-V hay chính các bản "thường" của Honda Civic.

Việc Honda Việt Nam công bố nhận cọc 10 xe Civic Type R cuối cùng trước khi dừng bán cũng xem như đã đặt sẵn một suất cho hot-hatch này trong danh sách bán chậm nhất thị trường.

Tình thế tương tự cũng diễn ra với Suzuki Jimny hay Ford Mustang Mach-E. Dù vẫn nhận về những đánh giá khá tích cực, mức giá cao vượt mặt bằng chung trở thành một rào cản không nhỏ của các mẫu xe nnày, chưa kể đến yếu tố trạm sạc thường thấy ở mảng kinh doanh ôtô điện trong trường hợp Mustang Mach-E.

Giá bán cao cùng phân khúc khác biệt khiến không ít mẫu xe khó lòng đạt được doanh số tốt tại Việt Nam. Ảnh minh họa: Toyota.

Toyota Corolla Altis, Kia K5 hay Kia Morning xuất hiện trong danh sách bán chậm phản ánh sự sa sút thị phần của từng phân khúc mà những mẫu xe này đại diện. Khi SUV và xe gầm cao ngày càng được ưa chuộng, những mẫu xe gầm thấp, cỡ nhỏ ít được quan tâm hơn, kéo theo doanh số ngày càng suy yếu.

Tính biến động luôn là những đặc trưng của thị trường, bởi doanh số lên xuống khác nhau chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố tác động. Tuy nhiên với thị trường xe Việt, nhóm bán chậm qua mỗi kỳ báo cáo gần như chỉ cố định quanh vài cái tên. Những đợt ưu đãi lớn có thể kéo một vài cái tên ra khỏi danh sách này, nhưng sẽ chỉ mang tính nhất thời và khó có thể giúp mẫu xe đó tạo dựng chỗ đứng vững chắc trên thị trường.