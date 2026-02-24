Toyota Fortuner thế hệ mới lộ diện, sẽ sớm ra mắt Việt Nam?

Những hình ảnh lái thử của Toyota Fortuner thế hệ mới đã xuất hiện, chuẩn bị cho đợt ra mắt trong năm nay.

Mặc dù được ngụy trang khá kỹ, nhưng những hình ảnh mới nhất cho thấy Fortuner thế hệ mới tại Ấn Độ cho thấy mẫu xe sẽ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ ngôn ngữ thiết kế "Cyber Sumo" của mẫu Hilux thế hệ thứ 9.

Cụm đèn pha được tạo hình sắc sảo, đi kèm dải đèn LED định vị ban ngày thanh mảnh hơn. Điểm nhấn ở mặt trước là lưới tản nhiệt hình chữ nhật cỡ lớn với họa tiết dạng lưới, mang lại vẻ ngoài uy nghi và hiện đại.

Phía trên lưới tản nhiệt, một thanh ngang nối liền hai cụm đèn dự kiến sẽ in dòng chữ "Toyota" thay cho logo truyền thống trên một số phiên bản.

Thiết kế đầu xe của Toyota Fortuner thế hệ mới lộ diện. Ảnh: Cartoq.

Một chi tiết đáng chú ý là sự xuất hiện của cụm radar ở cản trước và camera trên kính lái, dấu hiệu cho thấy mẫu ôtô này sẽ được trang bị gói an toàn chủ động ADAS toàn diện.

Dù có diện mạo mới sắc sảo hơn, Fortuner vẫn duy trì phong cách cơ bắp với nắp ca-pô vuông vức và dáng vẻ bệ vệ đặc trưng. Đây là những yếu tố đã tạo nên thành công vang dội của dòng xe này tại các thị trường như Ấn Độ và Việt Nam.

Hình ảnh chạy thử cho thấy đường viền cửa sổ và phần mái xe gần như không thay đổi so với phiên bản hiện tại. Điều này là do Fortuner thế hệ mới vẫn sử dụng nền tảng khung gầm IMV được nâng cấp mạnh mẽ thay vì chuyển sang một nền tảng hoàn toàn mới.

Ở phía sau, xe sẽ có kiểu dáng vuông vức hơn với cụm đèn hậu thanh mảnh, nhiều khả năng sẽ có dải LED nối liền theo xu hướng thiết kế hiện đại. Bên trong khoang lái, nhiều khả năng Fortuner được nhận loạt nâng cấp lớn. Cụ thể, đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng tăng kích thước lên 12,3 inch, màn giải trí đạt 12,3 inch, tích hợp nhiều công nghệ kết nối, hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng (OTA).

Màn hình trong Fortuner 2026 dự kiến được tăng kích thước. Ảnh: Cartoq.

Về vận hành, Toyota dự kiến mở bán nhiều tùy chọn động cơ cho Fortuner, Tại một số thị trường, xe vẫn giữ lại động cơ xăng 2.7L và dầu tăng áp 2.8L hiện có, kết hợp với hộp số sàn hoặc tự động. Hệ thống hybrid nhẹ (mild-hybrid) 48V cũng được dự báo sẽ sớm xuất hiện để tối ưu hóa mức tiêu thụ nhiên liệu.

Dự kiến, Toyota Fortuner thế hệ mới sẽ ra mắt toàn cầu vào giữa năm 2026. Khi đó, nhiều khả năng mẫu xe sẽ sớm được giới thiệu tại Việt Nam. Với vị thế thống trị trong phân khúc SUV cỡ lớn, đây chắc chắn là một trong những mẫu ôtô được mong đợi nhất trong thời gian tới.