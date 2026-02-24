Volkswagen Teramont Pro và Pro Max giá từ 2,799 tỷ ra mắt Việt Nam

Dòng Volkswagen Teramont Pro sẽ có 2 phiên bản tại Việt Nam, được trang bị ghế loại thương gia cho ghế hành khách.

Volkswagen vừa thông báo ra mắt dòng xe Teramont Pro tại thị trường Việt Nam. Trong đó, bản Teramont Pro có giá dự kiến 2,799 tỷ đồng , còn giá bán dự kiến của bản Teramont Pro Max là 2,888 tỷ đồng .

Volkswagen Teramont Pro được mô tả như là dòng SUV cao cấp - King Size Premium SUV. Xe sở hữu cấu hình 7 chỗ ngồi với chiều dài tổng thể hơn 5,1 m - là kích thước lớn hàng đầu phân khúc.

Volkswagen trang bị cho Teramont Pro ghế phụ dạng thương gia duy nhất trong phân khúc SUV cao cấp. Ghế Queen Seat trên dòng Volkswagen Teramont Pro có form ghế thể thao, sử dụng chất liệu da cao cấp, tích hợp chức năng chỉnh điện 14 hướng, massage 8 chế độ, thông gió, làm mát, sưởi ghế, có đệm đỡ chân chỉnh điện cùng chức năng nhớ ghế, ra vào xe tiện lợi.

Hai hàng ghế sau của Volkswagen Teramont Pro có thể gập phẳng hoàn toàn để tối ưu không gian. Hàng ghế sau cùng của xe có gập điện, bố trí cổng sạc 45 V.

Khung và thân xe Volkswagen Teramont Pro sở hữu tỷ lệ 82,3% thép có độ bền và khả năng chịu lực cao, trong đó thép tạo hình nóng chiếm 26,8%.

Xe trang bị 9 túi khí cùng gói trợ lái thông minh IQ. Drive, gồm các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), phanh khẩn cấp (AEB), hỗ trợ giữ làn (LKA), hỗ trợ chuyển làn (LCA), camera 360 độ và hỗ trợ đỗ xe tự động.

Volkswagen Teramont Pro được trang bị động cơ EA888 thế hệ 5 mới, cung cấp công suất tối đa 268 mã lực, mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Mẫu SUV của Volkswagen sử dụng hộp số DSG và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MOTION.

Khả năng cách âm cũng khá chú ý trên Volkswagen Teramont Pro, kết hợp giữa việc tối ưu lõi động cơ, cách âm sàn xe, cách âm cho cửa, khoang hành lý, bảng táp lô và sử dụng kính cách âm, lốp xe công nghệ tiêu âm Soundcomfort. Volkswagen Teramont Pro cũng được trang bị hệ thống loa Harmon Kardon 14 loa.

Hệ thống đại lý chính hãng Volkswagen Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc với Volkswagen Teramont Pro và Volkswagen Teramont Pro Max, dự kiến ra mắt chính thức vào cuối tháng 3.

Tại Việt Nam, Volkswagen Teramont cạnh tranh trực tiếp với loạt đối thủ trong phân khúc SUV cỡ E, gồm Hyundai Palisade (1,469- 1,589 tỷ đồng ), VinFast VF 9 (1,499- 1,699 tỷ đồng ). Sắp tới, Mazda CX-90 sẽ là cái tên mới nhất đặt chân vào đường đua doanh số phân khúc này với giá khởi điểm 2,479 tỷ đồng .

Phân khúc này còn từng có sự tham gia của Ford Explorer, nhưng mẫu xe này đã dừng bán.