Lại có thêm hãng xe nội địa Việt sắp xuất hiện?

Nếu chuyện này trở thành sự thật, Việt Nam sẽ là quốc gia hiếm hoi tại Đông Nam Á có hơn một hãng xe nội địa.

Trong thông điệp từ chủ tịch Hội đồng quản trị THACO - ông Trần Bá Dương - viết vào ngày 23/2, tập đoàn cho thấy đang lên kế hoạch mở hãng xe du lịch mang thương hiệu THACO từ năm 2027.

"Trong đó chú trọng nghiên cứu phát triển sản phẩm theo yêu cầu riêng biệt của khách hàng và cá nhân hóa", trích thông điệp từ THACO.

Điều này đồng nghĩa với việc từ năm 2027, thị trường Việt nhiều khả năng sẽ đón tiếp thêm một thương hiệu ôtô nội địa Việt.

Thực tế trước THACO, TMT Motors cũng từng lên kế hoạch phát triển, sản xuất ôtô, xe máy tại Việt Nam. Tuy nhiên tương tự những chiến lược về hạ tầng trạm sạc hay trạm chuyển đổi pin của TMT, mọi thứ vẫn chỉ đang là chiến lược trên giấy.

THACO sẽ mở thương hiệu ôtô nội địa từ năm 2027. Ảnh: THACO auto.

Hiện tại, thị trường Việt có duy nhất thương hiệu nội địa VinFast. Đây cũng là hãng xe đang tập trung đầu tư cho ngành công nghiệp ôtô Việt và chiếm doanh số lớn. Cụ thể trong năm 2025, VinFast dẫn đầu thị trường với tổng cộng 175.099 xe điện được bán ra.

Việc THACO lấn sân sang sản xuất xe du lịch mang thương hiệu riêng không chỉ là bước đi nhằm làm chủ công nghệ mà còn là cách để tập đoàn này tận dụng hệ sinh thái linh kiện phụ trợ khổng lồ tại Chu Lai (thành phố Đà Nẵng).

Đương nhiên thách thức của THACO là đối thủ nội địa vẫn đang phát triển mạnh mẽ, nhưng với niềm tin thương hiệu đã được xây dựng nhiều năm, thành công của hãng xe mới là chuyện mà THACO có quyền kỳ vọng.