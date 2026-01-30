Thay đổi không dễ nhận ra ở logo BMW mới

Logo BMW mới có những thay đổi nhỏ không dễ nhận ra. Hãng xe Đức xác nhận toàn bộ ôtô mới sẽ xuất hiện cùng logo này từ tháng sau.

Theo Motor1, BMW sẽ bắt đầu sử dụng logo mới trên tất cả ôtô của hãng từ tháng sau. Logo BMW mới được giới thiệu lần đầu vào tháng 9/2025 cùng màn ra mắt BMW iX3, với những thay đổi nhỏ không nhiều người nhận ra.

Tổng thể hình tròn của logo về cơ bản không có sự thay đổi, tuy nhiên màu sắc và kết cấu lại có chút khác biệt. Logo BMW mới không còn vòng tròn mạ crom bên trong, thiết kế tổng thể cũng “phẳng” hơn.

Chia sẻ trên BMW Blog, Giám đốc thiết kế Oliver Heilmer nhấn mạnh mong muốn giữ lại di sản, nhưng sẽ cung cấp tính chính xác và tinh tế hơn cho logo thương hiệu.

“Lớp mạ crom vẫn giữ nguyên, các ký tự được tinh chỉnh với hoa văn bóng bẩy thường thấy trên đồng hồ, còn các mảng màu trắng giờ đây đặt sát vòng ngoài. Logo mới sở hữu thiết kế phẳng, nhưng khi chạm vào vẫn có thể cảm nhận rõ các đường gờ”, ông Oliver Heilmer chia sẻ.

BMW cũng đang tiến hành những cập nhật cho logo hiệu suất M, sẽ bắt đầu có mặt trên các mẫu xe từ tháng 2. Chưa rõ chính xác những thay đổi, nhưng nếu tham chiếu logo tròn đã đề cập phía trên, hãng xe Đức dường như sẽ điều chỉnh những chi tiết rất nhỏ.

BMW đã giới thiệu một logo mới vào năm 2020, được sử dụng song song với logo đã tồn tại từ năm 1997. Quá trình tiến hóa của logo thương hiệu xe Đức có thể thấy rõ qua các thế hệ. Trước đó vào năm 2017, BMW cũng từng ra mắt phiên bản logo đen-trắng dành riêng cho những mẫu xe cao cấp.

Xu hướng “là phẳng” logo đang diễn ra khá mạnh mẽ trong ngành công nghiệp ôtô thế giới. Gần đây, Honda xác nhận sử dụng logo mới cho các mẫu xe sản xuất từ năm 2027, còn Mazda cũng trình làng một logo mới dạng 2D.