Xe hybrid ra mắt năm nay, cái tên nào đủ sức hút?

Thị trường Việt đón gần 10 mẫu xe hybrid trong năm 2025, nhưng có phải cái tên nào cũng thành công?

1Trong năm 2025, thị trường Việt đón nhận hơn 60 mẫu xe mới. Đáng chú ý, có đến 7 mẫu xe động cơ hybrid được giới thiệu đến người dùng. Vậy với những mẫu xe động cơ lai này, đâu là cái tên đủ tạo sức hút, đâu chỉ là "sản phẩm mồi" nhằm phô diễn công nghệ?

Honda HR-V e:HEV RS

Vào tháng 4, Honda bổ sung phiên bản hybrid cho mẫu SUV cỡ B. Đây có thể xem là quân bài giúp HR-V lấy lại sức cạnh tranh ở phân khúc, trước quá nhiều đối thủ sừng sỏ từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay thậm chí là Trung Quốc.

Tuy nhiên sau gần một năm mở bán, có thể thấy phiên bản hybrid của HR-V, với tên HR-V e:HEV RS, vẫn chưa tạo được sức hút quá lớn trong phân khúc so với bản chạy xăng. Tính đến hết tháng 11, HR-V e:HEV RS ghi nhận doanh số đạt 719 chiếc. Trong khi đó, bản chạy xăng bán được 5.180 chiếc.

Honda HR-V e:HEV RS chưa tạo được sức nóng sau gần một năm mở bán. Ảnh: Đan Thanh

Giá bán của HR-V e:HEV RS lại là rào cản lớn để đưa cái tên này lại gần khách hàng hơn.

Xe được bán với giá 869 triệu đồng, tiệm cận với các mẫu xe hạng C trên thị trường. Thậm chí nếu đặt cạnh bản tiêu chuẩn của Ford Territory hay Mazda CX-5, giá của chiếc SUV cỡ B này còn cao hơn.

Đương nhiên HR-V vẫn mang trên mình những ưu điểm riêng. Xe thừa hưởng hệ thống khung gầm chắc chắn, treo sau liên kết đa điểm, giúp chiếc xe ít rung lắc ngang nếu gặp đường xấu, khoảng sáng gầm lớn cùng thiết kế đẹp.

BYD Sealion 06

Sealion 06 chính là quân bài chiến lược được hãng xe điện Trung Quốc mang đến Việt Nam. Đây có thể xem là mẫu xe "cứu cánh" cho BYD tại thị trường Việt, khi mà các đại diện chạy điện không ghi nhận sự thành công.

Với giá bán 839-936 triệu, Sealion 06 cho thấy khả năng cạnh tranh khi đặt cạnh những mẫu SUV cỡ C. Mẫu xe thể hiện được ưu điểm về động cơ và công nghệ đáng tiền, tầm hoạt động dài, động cơ mạnh mẽ nhờ sự kết hợp xăng điện.

BYD Sealion 6 là mẫu xe "chiến lược" của BYD trong năm. Ảnh: Phong Vân.

Tuy nhiên, có lẽ BYD Sealion 06 hay các mẫu PHEV trên thị trường cần thêm thời gian để làm quen với người dùng. Ai cũng biết PHEV sẽ tiết kiệm hơn xe xăng về chi phí vận hành.

Và nếu mong muốn được "hưởng" cảm giác tiết kiệm lâu dài, người mua phải chấp nhận "hy sinh" phần chi phí ban đầu không nhỏ, thường chênh lệch 100-200 triệu đồng. Dĩ nhiên không phải khách hàng nào cũng sẵn sàng chi lớn đến thế.

BYD Seal 5

Câu chuyện của Seal 5 thậm chí còn khó khăn hơn so với đàn anh SUV của mình. Nhìn về câu chuyện giá bán, Seal 5 tỏ rõ lợi thế so với các đối thủ khi được trang bị động cơ DM-i Super Hybrid nhưng giá bán chỉ 696 triệu đồng. Một khoảng giá quá cạnh tranh khi đặt lên bàn cân chi phí.

BYD Seal 5 không quá tệ về mặt vận hành hay sức mạnh, dù vẫn có đôi chút sự hạn chế về mặt trang bị. Tuy nhiên, điểm yếu của mẫu xe này lại chính là câu chuyện về xu hướng thị trường.

BYD Seal 5 vẫn khó để tạo sức bán tốt. Ảnh: Phúc Hậu.

Người dùng Việt Nam, hay thậm chí người dùng quốc tế đều đang ưu tiên những chiếc SUV với giá bán tiết kiệm, khoảng sáng gầm lớn và cốp rộng.

Seal 5, với thiết kế sedan hiện đại, lại đi vào đúng phân khúc đã bão hòa tại thị trường Việt. Nhìn ở góc độ giá bán và giá trị (Price/Quality), Seal 5 làm tốt hơn, nhưng mẫu xe lại yếu hơn về giá trị thương hiệu và nhóm sedan cũng đang dần khó bán.

Lynk & Co 08

Dù gây nhiều tranh cãi, sự xuất hiện của Lynk & Co 08 có thể xem là một nốt thú vị trong cuộc đua phân khúc hybrid trong năm 2025.

Mẫu xe này mang đến gia vị mới cho thị trường, tỏ rõ sự nghiêm túc của thương hiệu ôtô Trung Quốc khi gia nhập Việt Nam. Lynk & Co không mang những cái tên phổ thông đến, mà chọn cách phô diễn khả năng công nghệ cũng như sức mạnh động cơ với toàn bộ trang bị thế hệ mới nhất của hãng hiện tại.

08 có thể là mẫu xe tạo được tiếng vang về thương hiệu cho Lynk & Co, chứ không phải doanh số. Ảnh: Phúc Hậu.

Chiếc 08, ghi điểm với hàng loạt cải tiến về công nghệ an toàn, từ camera 360, hệ thống giám sát người lái đến hệ truyền động plug-in hybrid tiên tiến.

Tuy nhiên giá bán cao cộng với những trở ngại nhất định trong việc công nghệ chưa phù hợp với điều kiện đường sá ở Việt Nam, khiến 08 vẫn đang đóng vai trò là một sản phẩm mồi, phô diễn sức mạnh hơn là tìm kiếm lượt bán tốt.

Mẫu xe này có thể là cái tên mở đường, để Lynk & Co giới thiệu những sản phẩm phổ thông hơn đến người dùng Việt trong tương lai, hoặc là cái tên nhằm định vị thương hiệu, giúp người mua dễ dàng trong việc "cân đo đong đếm" khi xuống tiền.

Bởi có lẽ hãng xe này không muốn bước vào cuộc đua với các thương hiệu phổ thông, mà đặt mình cao hơn, so với hãng xe châu Âu hay các đại diện hạng sang trên thị trường.

Volvo S90 và XC60

Volvo cũng đã kịp thời giới thiệu mẫu xe S90 thế hệ mới và XC60 facelift tại Việt Nam, với cả 2 phiên bản là PHEV T8 Recharge.

Khó thể đặt 2 mẫu xe này trên bàn cân về giá bán với các đối thủ như xe phổ thông, bởi S90 và cả XC60 đều không phải những sự lựa chọn dành cho số đông.

Phiên bản T8 Recharge của S90 và XC60 không có nhiều thay đổi về công nghệ. Ảnh: Đan Thanh.

S90 được bán với giá gần 2,75 tỷ đồng , một chiếc sedan hạng sang, PHEV hướng thẳng đến đối tượng doanh nhân, những người sẵn sàng trả mức giá cao để đổi lấy sự khác biệt về thiết kế, công nghệ điện hóa và công suất vượt trội trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung.

Tuy nhiên như đã nói ở bài phân tích trước, phiên bản PHEV sẽ phần khó hơn so với mẫu xe tiền nhiệm, bởi động cơ lai sẽ hơi "thừa thãi" với những người chọn mua S90, vốn chỉ thường di chuyển trong phố, phục vụ công việc.

Mercedes-Benz GLE 400 e 4MATIC

GLE 400 e 4MATIC được giới thiệu vào giai đoạn cuối năm là một cái tên khá thú vị. Bởi đây là đại diện PHEV đầu tiên của Mercedes-Benz tại Việt Nam. Với tầm giá 4,67 tỷ, đây tiếp tục là một sản phẩm không hướng đến nhóm khách hàng phổ thông.

Nếu để đặt lên bàn cân với các cái tên cùng tầm giá như XC90 T8 Recharge hay Porsche Cayenne S E-Hybrid, chiếc SUV mới của Mercedes-Benz có thể sẽ gặp đôi chút rào cản bởi các cái tên kia dường như đều đã tạo được chỗ đứng nhất định trong phân khúc.

GLE 400 e 4MATIC sẽ là sản phẩm mở đường cho làn sóng PHEV của Mercedes-Benz tại Việt Nam. Ảnh: Đan Thanh.

Tuy nhiên đây vẫn là lựa chọn thú vị với người yêu thích thương hiệu ngôi sao 3 cánh, mong muốn trải nghiệm hệ truyền động PHEV. Và thật ra ở tầm tiền này, người mua sẽ chọn xe dựa vào sở thích với thương hiệu là chủ yếu, chứ không còn quá chi tiết về các yếu tố tiết kiệm, sức mạnh hay chi phí vận hành, bảo dưỡng.

Nhìn chung, năm 2025 dù chứng kiến sự đổ bộ rầm rộ của động cơ lai, nhưng thị trường vẫn chưa thực sự bùng nổ như kỳ vọng. Xe hybrid tại Việt Nam vẫn đang đứng giữa "ngã ba đường", một bên là HEV an toàn, quen thuộc, một bên là PHEV hiện đại, ngập tràn công nghệ nhưng mới mẻ, chưa đủ thời gian đảm bảo về độ bền bỉ.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của những cái tên từ phổ thông đến hạng sang như trên đã đặt những viên gạch đầu tiên cho một thói quen tiêu dùng mới.

Cuộc đua Hybrid trong thời gian tới sẽ không còn là cuộc đua về công suất hay công nghệ, mà là cuộc đua về việc ai có mức giá dễ tiếp cận nhất và ai có thể thuyết phục được người dùng, rằng sự "hy sinh" chi phí ban đầu là hoàn toàn xứng đáng cho một hành trình xanh và bền vững.