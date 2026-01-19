Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mazda6 bị dừng bán ở Việt Nam, nhóm sedan cỡ D còn lại gì?

  • Thứ hai, 19/1/2026 16:47 (GMT+7)
  • 6 phút trước

Sau Honda Accord, nhóm sedan cỡ D chính thức tạm biệt thêm một đại diện - Mazda6.

Trên trang chủ của hãng, Mazda6, mẫu sedan cỡ D đã bất ngờ biến mất khỏi dải sản phẩm cũng như mục thông tin bảng giá tại Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc Mazda có thể đã loại bỏ mẫu xe khỏi thị trường Việt.

Như vậy, đây sẽ là mẫu sedan cỡ D tiếp theo ngừng bán tại Việt Nam. Thậm chí từ cuối năm 2025, nhiều tư vấn bán hàng tại đại lý Mazda đã thông báo ngừng nhận đặt cọc với Mazda6, úp mở thông tin khai tử mẫu xe này. Trước đó vài ngày, thông tin Honda ngừng bán mẫu sedan cỡ D cũng vừa xuất hiện, thể hiện sự suy yếu rõ rệt của phân khúc này.

Việc Mazda6 rời khỏi thị trường khiến nhiều người hâm mộ mẫu xe khá nuối tiếc. Ở thời hoàng kim giai đoạn 2018-2020, Mazda6 từng cùng Toyota Camry tạo ra cuộc đua song mã thú vị ở phân khúc sedan tầm giá một tỷ đồng.

Mazda6, sedan anh 1Mazda6, sedan anh 2

Mazda6 và Toyota Camry thế hệ cũ từng tạo ra cuộc đua song mã thú vị giai đoạn 2018-2020. Ảnh: Hoàng Tuấn, Bối Hạ.

Tuy nhiên khi thị trường bão hòa, sức ép cộng hưởng từ nhóm xe điện lẫn SUV khiến sedan cỡ D đánh mất đi thị phần của mình, và Mazda6 liên tục rơi vào nhóm bán chậm. Mazda6 cũng đã ghi nhận tình trạng trắng doanh số từ tháng 5/2025. Tính đến hết năm 2025, mẫu xe bán được 56 chiếc, tập trung ở quý I.

Vì vậy dù mang đến nhiều nuối tiếc cho người yêu thích thương hiệu, câu chuyện ngừng bán của Mazda6 là dễ hiểu.

Sự khó khăn của nhóm sedan cỡ D tầm giá một tỷ đồng sẽ càng nhân lên trước sự ra đi của Mazda6, bởi hiện tại, phân khúc này chỉ còn 2 đại diện là Kia K5 và Toyota Camry cùng đại diện Trung Quốc BYD Seal.

Đan Thanh

Mazda6 sedan Honda Toyota Toyota Camry Honda Accord

