Chính quyền Tổng thống Trump thúc đẩy giảm giá xe

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh các biện pháp nhằm hạ giá ôtô cho người tiêu dùng Mỹ, trong đó trọng tâm là nới lỏng và loại bỏ các quy định về khí thải phương tiện, đồng thời giảm mức độ ưu tiên đối với xe điện (EV). Lập luận của Nhà Trắng là khả năng chi trả vẫn là mối quan tâm hàng đầu của người dân trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức.

Chính sách ưu tiên lựa chọn người tiêu dùng của Tổng thống Trump

Cuối tuần qua, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Sean Duffy, Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Lee Zeldin và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã tới tham quan triển lãm Detroit Auto Show thường niên, khép lại chuyến công du 2 ngày tại khu vực Trung Tây nước Mỹ. Trước đó, đoàn đã ghé thăm nhà máy xe tải của Ford và nhà máy Jeep của Stellantis tại bang Ohio.

Các quan chức hàng đầu trong nội các của Tổng thống Donald Trump đã có chuyến viếng thăm các nhà máy sản xuất xe lớn tại Mỹ, đồng thời thể hiện định hướng rõ ràng của chính phủ khi mang đến sự công bằng trong lựa chọn sản phẩm ôtô.

Chính quyền Tổng thống Trump thời gian qua đã mạnh tay đảo ngược nhiều quy định về xe điện được ban hành dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden. Ông Duffy cho rằng việc gỡ bỏ các quy định này "sẽ giúp hạ giá xe và cho phép các hãng ôtô cung cấp những sản phẩm mà người Mỹ thực sự muốn mua".

Ông nhấn mạnh: "Đây hoàn toàn không phải là một cuộc chiến chống lại xe điện… Chúng ta không nên dùng chính sách của chính phủ để khuyến khích mua EV trong khi lại trừng phạt người tiêu dùng sử dụng xe động cơ đốt trong".

Triển lãm Detroit Auto Show 2026 trở lại với nhiều mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong được trưng bày xen kẽ với các mẫu xe điện. Trước đó, ông Trump đã đề xuất cắt giảm các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu mà chính quyền tiền nhiệm đề ra.

Theo công ty nghiên cứu Cox Automotive, giá giao dịch trung bình của xe mới tại Mỹ đã chạm mức kỷ lục 50.326 USD vào tháng 12/2025, khi người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các mẫu xe tải và SUV đắt tiền, trong khi các hãng xe lại cắt giảm dần các dòng xe giá rẻ.

Chính quyền Tổng thống Trump mang đến công bằng giữa xe xăng và xe điện

Năm ngoái, ông Trump đã ký ban hành luật bãi bỏ khoản tín dụng thuế 7.500 USD dành cho xe điện, hủy bỏ các quy định EV của bang California và xóa bỏ các khoản phạt đối với các nhà sản xuất không đạt chuẩn tiết kiệm nhiên liệu. Theo ông Lee Zeldin, chính phủ "không nên ép buộc hay bắt buộc thị trường phải đi theo một hướng khác với nhu cầu mà người tiêu dùng Mỹ đang thể hiện".

Song song với thay đổi chính sách về EV, các nhà sản xuất ôtô còn phải đối mặt với mức thuế cao do ông Trump áp đặt lên xe và linh kiện nhập khẩu. Dù vậy, bất chấp việc điều chỉnh chính sách xe điện và áp thuế mới, doanh số bán xe mới tại Mỹ trong năm 2025 vẫn tăng 2,4%, đạt 16,2 triệu chiếc.

Đảng Dân Chủ cho rằng thuế cùng nỗ lực loại bỏ ưu đãi cho xe điện sẽ gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, ông Greer phản bác rằng giá xe đang có xu hướng giảm và "bất kỳ tác động nào của thuế quan lên chuỗi cung ứng cũng không thực sự lan xuống người tiêu dùng".

Sự trở lại của mẫu bán tải hiệu năng cao RAM 1500 SRT TRX cho thấy sự thay đổi trong chiến lược của các hãng xe, khi gánh nặng về động cơ đốt trong đã được dỡ bỏ, đồng thời người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn thay vì áp lực điện hóa bất chấp nhu cầu thực tế.

Vào tháng 12/2025, Bộ Giao thông Vận tải Mỹ (USDOT) đã đề xuất nới lỏng các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu thời Biden, những quy định từng thúc đẩy các hãng xe phát triển nhiều mẫu EV hơn để tuân thủ. EPA cũng dự kiến sẽ hoàn tất trong vài tuần tới một quy định mới, theo đó loại bỏ các yêu cầu về khí thải ống xả đối với phương tiện. Theo ước tính của USDOT, đề xuất này có thể giúp giảm chi phí mua xe ban đầu trung bình khoảng 930 USD .