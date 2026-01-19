Đại lý nhận cọc VinFast MPV Limo Green bản gia đình, giá hơn 800 triệu

Mẫu xe điện mới của VinFast dự kiến giao hàng từ tháng 2 với giá bán gần 820 triệu đồng tại Việt Nam.

Theo ghi nhận của phóng viên, đại lý VinFast đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu MPV Limo Green phiên bản dành cho khách hàng cá nhân. Nhân viên tư vấn cho biết xe dự kiến được đổi sang tên gọi VF MPV 7, bắt đầu nhận đặt cọc trực tuyến từ 20/1 với giá 819 triệu đồng.

Như vậy nếu so với bản dành cho tài xế dịch vụ (Limo Green), VF MPV 7 sẽ có giá nhỉnh hơn khoảng 70 triệu đồng.

Điểm khác biệt dễ nhận ra nhất giữa Limo Green và VF MPV 7 là kích thước mâm xe. Mẫu xe cho gia đình được trang bị mâm hợp kim nhôm 19 inch, trong khi ở bản dịch vụ sử dụng mâm thép, kích thước 18 inch. Hệ thống gương chiếu hậu được bổ sung tính năng gập điện.

Đai lý đang nhận đặt cọc VF MPV 7. Ảnh: S.T.

Dự kiến xe được bàn giao đến tay khách hàng từ tháng 2. Phiên bản gia đình được trang bị ghế bọc PVC trong khi ở bản Limo Green là ghế bọc vải. Màn hình giải trí trung tâm có thêm tính năng Apple Carplay và Android Auto có dây.

Đáng tiếc, VF MPV 7 chưa được trang bị ADAS, nhưng xe được trang bị camera 360 độ, kèm cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau.

Sức mạnh động cơ của Limo Green và MPV 7 không có sự khác biệt. Xe tiếp tục được trang bị động cơ điện cho công suất 201 mã lực, mô men xoắn cực đại 280 Nm, cho vận tốc tối đa 140 km/h.

Với giá bán gần 820 triệu đồng, đây sẽ là cái tên dự kiến thổi làn gió mới ở nhóm MPV gia đình, nơi đang có cuộc đua giữa Toyota Innova Cross hay Hyundai Custin, GAC M6.