Nhật Bản sẽ đơn giản hóa quy trình kiểm định an toàn đối với ôtô sản xuất tại Mỹ, mở đường cho kế hoạch "nhập khẩu ngược" của các thương hiệu nổi tiếng.

Chính phủ Nhật sẽ đơn giản hóa quy trình kiểm định an toàn đối với ôtô sản xuất tại Mỹ, động thái được xem là cú hích quan trọng cho kế hoạch "nhập khẩu ngược" trong bối cảnh Washington nhiều năm qua chỉ trích các rào cản kỹ thuật của nước này.

Nhật Bản ưu ái cho các mẫu xe sản xuất tại Mỹ

Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản (MLIT) thông báo sẽ thiết lập một hệ thống sàng lọc an toàn đơn giản hóa dành cho xe sản xuất tại Mỹ. Theo đó, cơ quan này sẽ bãi bỏ yêu cầu thử nghiệm bổ sung vốn áp dụng trước đây, thay vào đó chỉ cần xem xét và thẩm định các tài liệu chứng nhận do phía Mỹ cấp.

Việc dỡ bỏ các rào cản phi thuế quan vừa làm vui lòng Tổng thống Mỹ Donald Trump, vừa mở ra cho các thương hiệu Nhật mở rộng dải sản phẩm cho khách hàng nội địa, vốn chưa bao giờ sở hữu các mẫu xe "Made in USA".

Động thái mới được kỳ vọng thúc đẩy hoạt động "nhập khẩu ngược", tức nhập khẩu về Nhật những mẫu xe do chính các hãng này sản xuất tại Mỹ. Đây là bước đi có ý nghĩa với Toyota, hãng đang cân nhắc đưa một số dòng xe lắp ráp tại Mỹ về phân phối trong nước.

Cụ thể, Toyota đang xem xét nhập khẩu Camry, Tundra và Highlander từ Mỹ về Nhật, vốn những dòng xe hiện chưa được bán chính thức tại thị trường nội địa. Tuy nhiên, hãng chưa quyết định kênh phân phối cũng như mức giá cho các mẫu xe này.

Bài toán "nhập khẩu ngược" đầy tiềm năng của Nhật Bản

Trong nhiều năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục phàn nàn rằng xe Mỹ bán kém tại Nhật, cho rằng các tiêu chuẩn an toàn và quy định kỹ thuật khác biệt là những "rào cản phi thuế quan". Chủ tịch Toyota Akio Toyoda từng bày tỏ sự quan tâm đến phương án nhập khẩu ngược. Một tài liệu do Nhà Trắng công bố hồi tháng 10/2025 cũng đề cập rõ đến kế hoạch này.

Dựa vào các thay đổi trong chính sách kiểm định, các thương hiệu Nhật sẽ tăng cường việc "nhập khẩu ngược", cải thiện lợi nhuận trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

Không chỉ Toyota, các hãng xe Nhật khác cũng đang tính toán phương án tương tự. Honda được cho là đang cân nhắc đưa về Nhật các mẫu như Ridgeline và Pilot. Trong khi đó, Nissan có thể lựa chọn các dòng Murano và Pathfinder cho chiến lược nhập khẩu ngược.

Việc đơn giản hóa quy trình chứng nhận an toàn được đánh giá sẽ giúp các hãng xe Nhật mở rộng thêm thị trường tiêu thụ cho những mẫu xe biên lợi nhuận cao, qua đó cải thiện lợi nhuận trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.