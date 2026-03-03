Xe máy điện đổi pin của VinFast có giá bán - chọn mua hoặc thuê pin

Giá bán của cả 2 mẫu xe máy điện Feliz II và Viper đều đã được công bố, từ 24,9 triệu đến 39,9 triệu đồng cho bản thuê pin.

Hai mẫu xe máy điện đổi pin mới của VinFast là Viper và Feliz II đã mở đặt cọc trên trang của hãng và tại các đại lý, giá bán chính thức cũng được công bố ngay đầu tháng 3.

Cụ thể, VinFast Viper được bán với giá 39,9 triệu đồng, trong khi Feliz II có giá 24,9 triệu đồng. Mức giá trên chưa bao gồm giá pin thứ 2 đi kèm, chi phí thuê pin và đặt cọc. Trong trường hợp mua kèm pin, giá của Viper và Feliz II tăng lên thành lần lượt là 45,5 triệu và 30,5 triệu đồng.

VinFast Viper cũng có đèn pha dạng LED projector, giảm xóc đôi với bình dầu phụ. Động cơ điện của xe là loại BLDC Inhub sản sinh công suất tối đa 3 kW, cho phép xe chạy tốc độ cao nhất 70 km/h.

VinFast Feliz II được phát triển từ các mẫu xe Feliz hiện hành. Xe có động cơ BLDC Inhub công suất tối đa 3 kW tương tự Viper, cho vận tốc tối đa 70 km/h. Cả 2 mẫu xe đều có 2 khay chứa pin trong cốp với dung lượng 1,5 kWh. Sau mỗi lần sạc đầy, phạm vi hoạt động của Feliz II và Viper vào khoảng 156 km.

VinFast Viper có giá dao động 39,9-45,5 triệu đồng. Ảnh: VinFast.

Chi phí thuê pin trước đó được công bố khoảng 175.000 đồng/tháng cho một pin, hoặc lên mức 300.000 đồng/tháng nếu khách hàng thuê 2 pin.

Chi phí đổi pin tại các trạm của VinFast được thông báo ở mức 9.000 đồng/pin/lần. Ngoài phương án đổi pin, khách hàng sử dụng xe còn có thể tự sạc pin tại nhà hoặc ở các trạm công cộng. VinFast còn đang có ưu đãi miễn phí đổi pin đến 30/6/2028.

Trong bối cảnh hạ tầng trạm đổi pin của V-Green đang ngày càng hoàn thiện, Viper và Feliz II được kỳ vọng tiếp tục là át chủ bài, củng cố vị thế dẫn đầu của VinFast ở thị trường xe máy điện Việt trước sự "tham chiến" của các thương hiệu quốc tế.