Mới cấp cho 1 người, visa vàng của ông Trump lại vướng tiếp nghi ngờ

Ngay cả luật sư từng đại diện cho Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng đang khuyến cáo khách hàng tránh xa chương trình thẻ “visa vàng” mà Tổng thống Mỹ Donald Trump quảng bá.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ký hai sắc lệnh hành pháp thiết lập chương trình thị thực “Thẻ Vàng Trump” và đưa ra mức phí 100.000 đô la cho thị thực H-1B. Ảnh: Washington Post.

Luật sư di trú Michael Wildes từng hỗ trợ bà Melania Trump và gia đình hoàn tất thủ tục nhập tịch Mỹ. Ông cũng xử lý hồ sơ visa cho nhiều hoa hậu thuộc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Miss Universe thời ông Trump còn điều hành cuộc thi sắc đẹp này, đồng thời từng làm việc cho gia đình Kushner.

Tuy nhiên, khi liên tiếp nhận được các cuộc gọi từ khách hàng quan tâm tới “visa vàng”, Wildes cho biết ông gần như không thể hỗ trợ vì đánh giá chương trình này thiếu nền tảng pháp lý rõ ràng.

“Nếu nhận những hồ sơ như vậy, tôi cho rằng điều đó đi ngược lại đạo đức nghề nghiệp”, Wildes nói.

Không chỉ riêng Wildes, nhiều luật sư nhập cư chuyên phục vụ giới tài phiệt và nhà đầu tư quốc tế cũng đang đồng loạt cảnh báo khách hàng không nên nộp khoản phí 15.000 USD để đăng ký loại visa trị giá 1- 2 triệu USD mà ông Trump quảng bá.

Theo họ, chương trình tồn tại quá nhiều rủi ro khi chưa được Quốc hội Mỹ thông qua, đang đối mặt với các vụ kiện pháp lý, đồng thời chưa rõ những hệ lụy về thuế đối với người tham gia.

Bảy luật sư nhập cư làm việc với nhóm khách hàng giàu có nói với Washington Post rằng họ chủ động khuyên khách hàng tránh xa “visa vàng”, đồng thời từ chối hỗ trợ những người đã nộp hồ sơ. Thay vào đó, họ khuyến nghị giới siêu giàu lựa chọn các chương trình nhập cư đã được luật pháp Mỹ công nhận từ lâu.

Tại hội nghị đầu tư Mỹ Invest In the USA diễn ra tuần trước ở Washington - nơi quy tụ nhiều luật sư đại diện cho nhà đầu tư nước ngoài - chương trình “thẻ vàng” hầu như không được nhắc tới một cách nghiêm túc.

“Đó chỉ là chủ đề được bàn lúc mọi người ngồi uống bia với nhau, chứ không ai coi đây là một cuộc thảo luận thật sự”, ông Aaron Grau, Giám đốc điều hành hiệp hội tổ chức hội nghị, nhận xét.

Hiệp hội này hiện vận động cho chương trình visa EB-5 - cơ chế được triển khai từ năm 1990, cho phép người nước ngoài nhận quyền cư trú nếu đầu tư vào Mỹ và tạo việc làm.

Theo Grau, khi các thành viên hiệp hội trao đổi với giới lập pháp về “visa vàng”, phản ứng họ nhận lại chủ yếu chỉ là “những cái đảo mắt”, kèm thông điệp rằng gần như không có sự quan tâm nào tới việc đưa chương trình này thành luật chính thức.

Sự hoài nghi càng gia tăng sau khi Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick tiết lộ hồi cuối tháng 4 rằng đã có một người được phê duyệt “visa thẻ vàng”.

Thông tin này ngay lập tức khiến giới luật sư nhập cư đồn đoán về danh tính người đầu tiên được cấp visa, nhưng không ai trong các diễn đàn nghề nghiệp xác nhận từng xử lý hồ sơ như vậy.

Một số người thậm chí cho rằng ông Lutnick có thể đang nhắc tới nữ rapper Nicki Minaj, người từng đăng tải hình ảnh tấm “thẻ vàng” in chân dung ông Trump mà cô được tặng. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Mỹ khẳng định đó chỉ là “đồ lưu niệm”, hoàn toàn không phải visa thật.

Tài liệu chính phủ nộp lên tòa án trong vụ kiện liên quan đến chương trình cho thấy số hồ sơ được xử lý thực tế vẫn rất hạn chế. Trong tổng cộng 338 yêu cầu đăng ký thẻ “visa vàng”, chỉ 165 người đóng khoản phí không hoàn lại 15.000 USD để tiếp tục thủ tục, và mới có 59 người bước sang giai đoạn kê khai hồ sơ với Bộ An ninh Nội địa Mỹ.