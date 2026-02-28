Con gái ông Kim Jong-un khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

Kim Ju-ae, con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã trực tiếp trải nghiệm mẫu súng bắn tỉa mới trong buổi bắn đạn thật cùng cha tại thao trường.

Kim Ju-ae trải nghiệm súng bắn tỉa tại thao trường ngày 27/2. Ảnh: KCNA.

Ngày 27/2, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng con gái Kim Ju-ae tham dự lễ trao tặng súng bắn tỉa cho các quan chức chủ chốt của đảng và sĩ quan quân đội cấp cao tại trụ sở Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Sự kiện diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ IX.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kim nhấn mạnh các cán bộ đã hoàn thành “nghĩa vụ và trách nhiệm lịch sử” mà đảng, cách mạng, đất nước và nhân dân giao phó trong 5 năm qua. Ông cho biết mẫu súng bắn tỉa mới do Viện Khoa học Quốc phòng nghiên cứu, phát triển và sản xuất, là loại vũ khí “thực sự vượt trội”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp gỡ các quan chức chủ chốt và chỉ huy quân đội cấp cao tại Bình Nhưỡng, cùng sự tháp tùng của con gái Kim Ju-ae, trong hình ảnh được công bố ngày 28/2. Ảnh: KCNA.

Trong số những người được trao tặng súng có bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un. Sau nghi thức trao tặng, ông Kim, Kim Ju-ae cùng các quan chức cấp cao đã tham gia buổi bắn đạn thật tại thao trường.

Hình ảnh do truyền thông nhà nước công bố cho thấy Kim Ju-ae mặc áo khoác da, trực tiếp khai hỏa súng bắn tỉa và sử dụng ống nhòm quan sát mục tiêu khi cha cô nổ súng. Một bức ảnh khác ghi lại khoảnh khắc hai cha con đứng ở vị trí trung tâm, xung quanh là các quan chức cầm súng xếp thành hai hàng trang nghiêm.

Theo giáo sư danh dự Yang Mu-jin thuộc Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul (Hàn Quốc), việc nhấn mạnh hình ảnh Kim Ju-ae thành thạo sử dụng súng trường có thể là tín hiệu về chính trị của Bình Nhưỡng.

Ông Kim Jong-un và con gái chụp ảnh cùng các quan chức được tặng súng. Ảnh: KCNA.

Theo các nguồn tin từ Hàn Quốc, Kim Ju-ae sinh năm 2012 và là con gái thứ hai của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Cô bé lần đầu xuất hiện công khai vào tháng 11/2022 khi tháp tùng cha trong một vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Trước đó, trong các hình ảnh công bố ngày 26/2, Kim Ju-ae mặc áo khoác da đen tương đồng với trang phục quen thuộc của ông Kim khi theo dõi cuộc duyệt binh quy mô lớn nhân dịp đại hội đảng.

Nhà phân tích Lim Eul-chul nhận định lựa chọn trang phục này không chỉ mang tính thời trang, mà còn hàm chứa thông điệp chính trị và biểu tượng rõ rệt.