Con gái ông Kim Jong Un gây chú ý tại lễ duyệt binh

Ông Kim Jong-un cùng vợ và con gái tham dự lễ duyệt binh tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng. Con gái lãnh đạo Triều Tiên lần đầu ra mắt công chúng vào năm 2022, khi cùng cha thị sát một bãi phóng tên lửa đạn đạo. Kể từ đó, số lần xuất hiện của Kim Ju Ae trên truyền thông nhà nước Triều Tiên tăng dần.