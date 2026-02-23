Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tái đắc cử Tổng Bí thư đảng Lao động Triều Tiên

  • Thứ hai, 23/2/2026 08:27 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã tái đắc cử Tổng Bí thư đảng Lao động Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã tái đắc cử Tổng Bí thư đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Cuộc bỏ phiếu diễn ra hôm 22/2, ngày làm việc thứ tư của Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ IX.

Trong bản tin ngày 23/2, hãng thông tấn KCNA ghi nhận công lao to lớn của nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong việc nâng cao uy tín đất nước, tạo ra môi trường quốc tế thuận lợi cho cuộc đấu tranh cách mạng và củng cố quân đội nước này "thành một đội quân tinh nhuệ và hùng mạnh".

Dưới sự lãnh đạo của ông, "khả năng răn đe chiến tranh của đất nước với lực lượng hạt nhân làm trụ cột đã được cải thiện đáng kể”.

Kim Jong Un anh 1Kim Jong Un anh 2

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un dự Đại hội đảng Lao động tại thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA

Theo KCNA, đại hội cũng đã bầu ra các thành viên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động và thông qua các sửa đổi đối với quy chế của Đảng. KCNA không cung cấp chi tiết về những thay đổi này.

Đại hội đảng Lao động Triều Tiên, thường được tổ chức 5 năm một lần, khai mạc hôm 19/2 và được cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao, để chờ đợi bất kỳ thông tin nào về định hướng chính sách đối nội và đối ngoại mới của Bình Nhưỡng.

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://tienphong.vn/nha-lanh-dao-kim-jong-un-tai-dac-cu-tong-bi-thu-dang-lao-dong-trieu-tien-post1822358.tpo

Tiền Phong

Kim Jong Un Triều Tiên Kim Jong Un Triều Tiên đảng lao động tổng bí thư

